På én uke talte Donald Trump til guttespeidere og politiet. Begge gangene ble han irettesatt av arrangøren.

Helt siden Donald Trump annonserte sitt kandidatur som president for to år siden, har eiendomsmogulens særegne retorikk og talemåte provosert og begeistret. Det har ikke endret seg.

Forrige uke var presidenten invitert til å snakke foran det årlige landsmøtet for guttespeidere og politiet på Long Island. I etterkant tar begge arrangørene avstand fra innholdet i talene.

Til guttespeiderne langet Trump ut mot mediene og politiske motstandere. Det skapte en storm av kritikk fra tidligere guttespeidere på sosiale medier og fikk ledelsen til å komme med en offentlig beklagelse.

– Vi er oppriktig lei oss for at politikk ble dratt inn i speiderprogrammet, skriver de i en uttalelse.

Lovene er urettferdig mot politiet

Noen dager senere skapte Trump på ny overskrifter med retorikken sin i en tale til politiet på Long Island.

I talen malte han et dystert bilde av landets situasjon. Gjentatte ganger kalte han medlemmer av kriminelle bander for udyr og beskrev amerikanske parker for blodige dødsmarker.

Han hevdet også at dagens lover er urettferdige mot politiet og ble laget for å beskytte de kriminelle.

– År etter år har lovene blitt laget for å beskytte kriminelle. Helt og holdent laget for å beskytte kriminelle, ikke politibetjenter. Gjør dere noe galt er dere i mer trøbbel enn det de er. Disse lovene er ikke på deres side. Vi endrer disse lovene, sa han.

Ifølge Trump har «patetiske» ordførere og et svakt politisk lederskap skylden.

– Jeg har møtt politi, som er fantastisk politi, som ikke får lov til å gjøre jobben sin fordi de har en patetisk ordfører eller en ordfører som ikke vet hva som foregår.

Ikke vær for snill med kriminelle

Deretter oppfordret presidenten politiet til ikke å være for snill med kriminelle som blir pågrepet.

– Vær så snill, ikke vær for snill med kriminelle. Som når dere setter noen inn i bilen og dere beskytter hodene deres, når dere legger hånden på hodet, slik at de ikke skal slå seg, og de har akkurat drept noen. Dere kan ta vekk hånden deres, greit?

Det er denne kommentaren som fikk politiet på Long Island til å reagere. På Twitter oppfordrer den lokale politietaten sine betjenter til ikke å følge presidentens oppfordring.

– SCPD har strenge regler og prosedyrer relatert til behandling av fanger. Brudd på disse reglene blir behandlet svært seriøst, skriver politietaten etter presidentens tale, og legger til:

– Som politidistrikt tolerer vi ikke, og vil ikke tolerere, å være hardhendt med fanger.

