Verdens største atomubåt seilte gjennom Storebælt

I Østersjøen skal Russland og Kina ha en felles militærøvelse, men det er ikke kunngjort om Dmitrij Donskoj skal delta i den eller ikke.

Skuelystne og fotografer fulgte store deler av ferden gjennom dansk farvann og under den 6,7 kilometer lange østdelen av Storebæltsbroen, som forbinder Fyn og Sjælland.

Ubåten har seilt hele veien fra Severomorsk i overflatestilling, i stedet for å gå neddykket og dermed usynlig. Gjennom de trange, danske farvann måtte den uansett gått i overflateposisjon, både fordi det er grunt og fordi de internasjonale reglene krever det.

– Den er nå utenfor sørspissen av Langeland og seiler østover med en fart på ti knop, forteller major Klaud Elberth, fungerende sjef for operasjonssenteret til det danske forsvaret, til Aftenposten ved midnatt natt til lørdag.

Fartøyer fra den danske marinen er med som eskorte når utenlandske marineskip seiler i dansk farvann på ruten mellom Skagerak og Østersjøen.

– Det har hele tiden vært planen at ubåten skulle gå gjennom Storebælt, sier Elberth da vi spør om hvorfor ubåten ikke seilte gjennom Øresund mellom Sverige og Danmark.

Bygget på 1970-tallet

Verdens største atomdrevne ubåt ble bygget på 1970-tallet og kom i operativ tjeneste i 1982 for å beskytte daværende Sovjetunionen.

Dmitrij Donskoj tilhører ubåtklassen som Nato ga kodenavnet Typhoon. Seks slike fartøyer ble bygget, men bare ett er fortsatt i tjeneste, ifølge Wikipedia. Flere av de andre er hugget opp.

Dagens Dmitrij Donskoj er en ganske annen ubåt enn den opprinnelige, etter at den gjennomgikk en 12 år lang og svært omfattende modernisering.

Da ubåten ble satt i tjeneste igjen i 2002 var den blant annet blitt utstyrt med ballistiske raketter av typen RSM-56 Bulava.

Første øvelse med Kina i Østersjøen

Kina og Russland har hatt militærøvelser sammen siden 2012, men dette er første gang i historien de to landene har en felles øvelse i Østersjøen. Ifølge BBC befinner det seg nå tre kinesiske krigsfartøy i havområdet.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser at militærøvelsens intensive fase først begynner neste uke.

Russland har strebet etter et bedre forhold med Kina de siste tre årene. Både Russland og Kina er medlem av militæralliansen Shanghai Cooperation Organisation (SCO), som ble grunnlagt i 2001.

De siste årene har Russland økt den militære aktiviteten i Baltikum. Det har bekymret de tidligere Sovjet-landene Estland, Latvia og Litauen. Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om de skal bli medlem av NATO.

Fredag seilte altså Dmitrij Donskoj for første gang gjennom dansk farvann og under Storebæltsbroen. Den fikk følge av den danske marinen for å delta i 100-årsjubileet for den russiske i St. Petersburg 29.–30. juli. Ubåten er 172 meter lang og er dermed den største atomdrevne ubåten i verden.