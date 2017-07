Åtte døde i Texas etter antatt menneskesmugling

De omkomne er trolig personer som ble forsøkt smuglet inn USA. Politisjef William McManus holdt natt til søndag en presseorientering sammen med brannsjef Charles Hood.

– Vi ble kontaktet av en ansatt ved Walmart, fortalte McManus. Den ansatte i butikkjeden var blitt kontaktet av noen som ba om vann. Han hentet vann og ringte politiet slik at de kunne komme og undersøke saken.

– Vi kom til stedet og fant åtte døde personer bak i vogntoget, sa McManus, som omtaler saken som «en forferdelig tragedie».

San Antonio Police Department, fra video

I tillegg til de døde opplyser politiet i San Antonio at 28 personer er skadet. Tilstanden beskrives som alvorlig for 20 av dem, og de får behandling ved syv lokale sykehus.

I tillegg var åtte personer lettere skadet. Personene i tilhengeren var dehydrert og svært varme.

Det ble tidligere meldt at to av de døde er barn, men politisjef William McManus i San Antonio-politiet opplyser til CNN at det er åtte voksne menn som er omkommet.

Mulig menneskesmugling

Ifølge myndighetene kan det dreie seg om et tilfelle av menneskesmugling.

Overvåkingsvideoen fra parkeringsplassen viser at ulike kjøretøy kom for å hente noen av de overlevende som var om bord i tilhengeren, ifølge McManus. Det er ikke kjent hvor mange personer det er snakk om.

Det amerikanske departementet for innenlands sikkerhet er koblet inn i etterforskningen av saken. Immigrasjonsmyndighetene er også varslet.

Trailersjåføren er pågrepet, men myndighetene har så langt ikke gått ut med ytterligere informasjon om vedkommende. Myndighetene vet så langt ikke hvor traileren har kjørt fra, eller hvor lenge den har stått parkert.

– Ikke en isolert hendelse

McManus sa søndagens tragedie «dessverre ikke er en isolert hendelse. Det skjer relativt ofte på natten».

– Denne gangen er det heldigvis overlevende, sa politisjefen.

Det skal ikke ha vært et fungerende klimaanlegg i trailertilhengeren der personene ble funnet. Temperaturene i San Antonio, som kun ligger noen timers kjøretur fra grensen til Mexico, falt ikke under 32 grader før etter klokken 22 lørdag kveld.