I dag møtes de for å diskutere overvåkingsskandalen. Hvor mye visste egentlig Israel?

De hadde åpenbart kjennskap til dette, skriver israelsk avis. Trolig visste de noe, sier ekspert. Israel selv avviser.

I dag møtes Israel og Frankrike for å diskutere avsløringen om at politikere, journalister og menneskerettighetsaktivister har vært mål for det israelske spionvareprogrammet Pegasus. Bildet viser Frankrikes president Emmanuel Macron og den israelske forsvarsministeren Benny Gantz i 2020.

Nå nettopp

Hva har Emmanuel Macron, Marokkos konge Muhammed VI og 180 journalister til felles?

Sammen med 50.000 andre har de telefonnumre som angivelig overvåkes av det israelske spionprogrammet Pegasus. Det avslørte et internasjonalt graveprosjekt forrige uke.

Pegasus kan brukes til å overvåke all kommunikasjon fra en smarttelefon. Programmet tar opp samtaler, leser meldinger, sjekker kalenderen og kan skru på kameraet.

Avsløringen har derfor skapt sterke reaksjoner. Mandag krevde Amnesty International et midlertidig forbud mot salg av overvåkingsteknologi. To dager senere sa fire amerikanske kongressmenn at selskapet bak programmet bør svartelistes.

Fakta Pegasus-avsløringene Et stort gravearbeid av Amnesty International og en rekke mediehus avslørte forrige uke at mer enn 50.000 telefonnumre er blitt pekt ut for overvåking med det israelske programmet Pegasus, eid og utviklet av NSO. Kundene skal ha vært statlige aktører.

Pegasus kan brukes til å overvåke all kommunikasjon fra en smarttelefon. Det inkluderer SMS-er, e-poster og telefonsamtaler. Den kan også kontrollere telefonens mikrofon og kamera.

Programmet skal kun brukes til å bekjempe terror og kriminalitet. Avsløringen viser imidlertid at en rekke journalister, politikere og aktivister også er på listen.

At personene faktisk er blitt overvåket kan ikke bevises uten å fysisk undersøke mobiltelefonene.

Amnesty International har undersøkt 67 av telefonene på listen. Ifølge undersøkelsen har Pegasus blitt brukt på 23 av dem, mens det er blitt forsøkt brukt på 14 av dem.

Selskapet sier de tidligere har avsluttet samarbeid med kunder der slikt misbruk er dokumentert. Programmet er bare solgt til land som følger menneskerettighetene, mener de.

De skal «undersøke alle troverdige påstander om misbruk og iverksette passende tiltak basert på resultatet av disse undersøkelsene». Vis mer

Også Frankrikes Emmanuel Macron reagerer. Selv har han skiftet både mobil og telefonnummer. Torsdag kalte han inn det franske sikkerhetsrådet til hastemøte.

Macron skal også ha ringt Israels statsminister Naftali Bennett. Han ville forsikre seg om at Israel «etterforsker ordentlig».

Og i dag, onsdag, skal Israels og Frankrikes forsvarsministre møtes i Paris. De skal blant annet snakke om Pegasus-avsløringene.

Emmanuel Macron og en rekke andre franske politikere og journalister skal ha vært mål for overvåking.

Hva visste staten?

Den israelske avisen Haaretz avdekket forrige uke en sammenheng mellom hvilke land Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu besøkte og hvilke land som fikk tilgang til Pegasus, ifølge NTB.

Staten skal ha promotert israelske cybervåpen-selskaper til ulike stater skriver avisen. Det gjaldt også udemokratiske land. Tanken var å styrke diplomatiske forhold. Først og fremst var det Pegasus de forsøkte å selge.

«Der Netanyahu gikk, fulgte NSO etter», skriver avisen. NSO er selskapet som har utviklet og eier Pegasus.

I juli 2017 var Indias statsminister Nerandra Modi på besøk i Israel. Da florerte bilder av Modi og Netanyahu som badet i Middelhavet i mediene. På samme tid dukket de første indiske telefonene opp på listen for overvåking av NSO.

Et annet eksempel er Ungarn. Der dukket det første nummeret opp samme dag som Netanyahu var på besøk i landet.

Tidligere har Haaretz skrevet at Israel har oppfordret NSO til å selge programvaren til golfstatene.

Også Financial Times skriver at «selskapet har en sterk støtte fra Israels juridiske og politiske miljøer». NSO er også blitt brukt som et diplomatisk kort i møte med blant annet Saudi-Arabia, skriver de.

Avisenes konklusjon er altså denne: Israel hadde åpenbart kjennskap til hvem selskapets kunder var. De hadde også innflytelse i salget.

Ungarn er ett av landene som skal ha vært kunder av overvåkingsprogrammet Pegasus. Den israelske avisen Haaretz mener Netanyahu har spilt en rolle i salget av programmet.

Må ha fått klarsignal

– Vi vet alle at denne typen salg må klargjøres av Forsvarsdepartementet, sier Dhalia Scheindlin over telefon fra Tel Aviv til Aftenposten.

Scheindlin er en anerkjent israelsk analytiker. Hun er skribent for The Guardian og en rekke internasjonale medier.

Hun presiserer at hun ikke vet nøyaktig hvem i staten som avgjør hvem som får kjøpe overvåking.

Det israelske forsvarsdepartementer bekrefter overfor Aftenposten at myndighetene skriver ut lisenser til selskaper som ønsker å selge cyber-våpen til stater. Overvåking skal derimot kun brukes til å bekjempe kriminalitet og terror. De skriver også at Israel ikke har tilgang til informasjonen som NSO har samlet inn. Se hele svaret i faktaboks.

Fakta Hele svaret fra Forsvarsdepartementet: Aftenposten spurte den israelske ambassaden i Oslo om myndighetene hadde kjennskap til hvem NSO solgte Pegasus til. Vi spurte også, som nevnt, om det trengs en form for klargjøring fra staten for å selge denne typen teknologi. Det israelske forsvarsdepartementet svarte følgende, via ambassaden: «Israel regulerer markedsføring og eksport av cyber-produkter i samsvar med 2007 Defence Export Control Act. Kontroll-lister er basert på Wassenaar-avtalen og inkluderer flere ting. Politiske beslutninger tar hensyn til nasjonal sikkerhet og strategiske hensyn, som inkluderer å overholde internasjonale lover. Israel godkjenner eksport av cyber-produkter til statlige kunder kun for lovlig bruk gjennom eksportlisenser og sluttbrukersertifikater. Cyber-produkter skal kun brukes til å forhindre og etterforske kriminalitet og terrorisme. I tilfeller der eksporterte varer brukes i strid med lisenser blir det innført passende tiltak. Israel har ikke tilgang til informasjonen som NSO har samlet inn.» Vis mer

Dhalia Scheindlin er en israelsk politisk analytiker med bakgrunn fra Harvard University og Tel Aviv University.

Etterforsker saken

Israelske myndigheter benekter at det er en sammenheng mellom staten og overvåkingsselskapet.

De skal nå undersøke anklagene mot NSO.

– Når de har fullført gjennomgangen, vil vi kreve å få se resultatet for å vurdere om noe skal gjøres, sa Ram Ben Barak. Han leder forsvars- og utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen Knesset.

Deretter skal Knesset vurdere om staten skal stramme inn reglene for eksport av overvåking.

Scheindlin, den israelske analytikeren, tror disse reaksjonene først og fremst er symbolske.

– Så du tror ikke myndighetene vil endre retningslinjene for salg av overvåking?

– For å være helt ærlig: Neppe. Overvåkingsindustrien er for lukrativ til at de kan slå for hardt ned på det, sier hun og fortsetter:

– Sannsynligvis kommer de til å tenke gjennom måter å slippe å havne i en lik situasjon igjen. Innstramningene blir minimale, men nok til at de kan si: «Se vi har gjort endringer i lovverket». Selv om en industri ikke ser bra ut i utlandet, er ikke det alltid nok til at det skjer en vesentlig endring.