Nato-sjefen: – Fortsatt mulig med diplomatisk løsning

Jens Stoltenberg sier det kan være aktuelt å sende forsterkninger til «den sørøstlige delen av alliansen»

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

7 minutter siden

Forslaget blir sendt til Kreml senere i uken for å «prøve å finne en vei fremover». Dette opplyste Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til CNN tirsdag.

Nato skisserer vilje til å diskutere en rekke relevante temaer for europeisk sikkerhet.

– Vi vil også lytte til Russlands bekymringer, sa han.

Nato- medlemsland har satt styrker i stand by. De har og sendt skip og kampfly til Øst-Europa. Dette på grunn av økende frykt for en mulig russisk invasjon av Ukraina.

Stoltenberg sier at det fortsatt er en «diplomatisk vei ut» av krisen. Det krever at Russland trapper ned sin aktivitet. De må vise vilje til tillitsfulle samtaler med Nato.

Han sier det kan være aktuelt å sende forsterkninger til «den sørøstlige delen av alliansen». De vil ligne på dem som allerede er utplassert i Baltikum og Polen.

Ifølge Stoltenberg er sterk avskrekking den beste metoden for å hindre et angrep og en konflikt.

Nato vil ikke sende kampstyrker til Ukraina

Kreml avviser at de planlegger angrep på Ukraina. De hevder at Natos støtte til Ukraina utgjør en økende trussel på Russlands vestlige flanke.

– Nato vil ikke sende kampstyrker til Ukraina, sa Stoltenberg. Samtidig understreket han Natos forpliktelse til å forsvare allierte, spesielt i den østlige delen av alliansen. Derfor har Nato økt sitt nærvær i Svartehavet og Baltikum.

Samtaler mellom Vesten og Russland tidligere denne måneden førte ikke til noe gjennombrudd. USA og Nato-allierte hadde håpet de ville bidra til at russerne trappet ned og åpnet opp for diplomati.

Men russerne var opprørte over at USA og Nato nektet å diskutere deres krav. Blant kravene var et forbud mot at Ukraina blir Nato-medlem. Russland krever også at Nato trekker tilbake sin ekspansjon i Øst-Europa. Kravene ble avvist.