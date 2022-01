Sikkerhetssituasjonen skaper bekymring i Sverige - sender flere soldater til Gotland

Den svenske forsvarsministeren vil vise at Sverige ikke er naive. Sent fredag sendte de nye soldater og kjøretøy til Gotland.

Svenske soldater patruljerer blant annet havnene og flyplassen på Gotland, i Østersjøen sørøst for Sverige.

Nå nettopp

– Det er klart det finnes en risiko. Et angrep mot Sverige kan, akkurat som vi sier i totalforsvarsbeslutningen i Riksdagen, ikke utelukkes. Vi har en spent situasjon i Europa i dag som ikke er bra.

Slik svarte den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist, da han fikk spørsmål om det er risiko for et angrep fra Russland mot Sverige.

Hultqvist sier i et større intervju med Sveriges Radio, at situasjonen i Europa er spent.

Soldater patruljerer gatene

Svenske soldater patruljerer nå Gotland i Østersjøen. Hultqvist sier at det land som kontrollerer Gotland, har en avgjørende innflytelse på militær aktivitet i luft og til sjøs.

En endring på Gotland vil endre hele sikkerhetsbildet i Europa, mener han. Svenske myndigheter vil vise at de tilpasser seg signalene fra øst.

– Gotland er som Åland og Bornholm, veldig strategiske plasser. Det er viktig for oss i denne situasjonen å vise at vi overhodet ikke er naive og at Sverige ikke kommer til å bli tatt på sengen hvis noe skjer. Vi synes det er viktig å markere og sende signal om at vi tar situasjonen på alvor, sier Hultqvist.

Russland har den siste tiden sendt flere skip som kan frakte soldater og militært materiell inn i Østersjøen. Svenske jagerfly følger med fra luften. Rundt 100 svenske soldater skal være fløyet inn til Gotland, men det konkrete antallet er ukjent.

Den svenske forsvarsministeren, Peter Hultqivst, fra partiet Socialdemokraterna.

Krise i Ukraina skaper bekymring

Det er uro i Europa. Rundt Ukraina skal det stå 100.000 russiske soldater. Denne uken forhandlet USA og Russland i Genève. USA mener Russland planlegger skjulte aksjoner som kan brukes for å legitimere en invasjon av Ukraina. Russland har lagt frem en rekke krav som må innfris for å unngå krig.

Den svenske forsvarsministeren sier i lørdagsintervjuet med Sveriges Radio at kravene utgjør en uakseptabel trussel. De griper inn suvereniteten til landene rundt Russland – som Sverige.

– De vil bygge en interessesfære, der landene rundt dem ikke skal kunne gjøre egne sikkerhetspolitiske valg og beslutninger, og heller ikke øve militært som de selv vil. Dette er en trussel mot den nåværende europeiske verdensordenen. Det gjør det uakseptabelt for oss alle, sier Hultqvist.

For Russland er Sverige viktig først og fremst på to plan, forteller Ingerid Maria Opdahl, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

– Det er et østersjøland. Østersjøen er en strategisk viktig region for Russland. Og så er Sverige viktig fordi de ikke er medlemmer av Nato. Det er viktig for Russland at det fortsetter slik og at man ikke ser noe skifte i utenrikspolitikken, sier Opdahl.