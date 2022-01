Mener Putin kan oppnå akkurat det motsatte av det han sier er målet

Om Russland går inn i Ukraina for å hindre at et naboland melder seg inn i Nato, kan resultatet bli at flere søker mot Nato, mener forsker.

Soldater på Gotland skal vise russerne at Sverige ikke lar seg presse.

10 minutter siden

Russlands trusler mot Ukraina endrer den sikkerhetspolitiske debatten. Men ikke nødvendigvis i den retningen president Vladimir Putin ønsker.

Kort oppsummert er kravene Putin stiller til Nato og USA: