Kona Olena om Ukrainas president: – Krigen har ikke forandret ham

Etter at krigen brøt ut, har ikke Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska sett hverandre.

Ukrainas førstedame, Olena Zelenska, sier at krigen ikke har forandret mannen hennes.

1. mai 2022 09:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Siden 24. februar har jeg sett mannen min akkurat som deg – på TV og hans taler, sier presidentfruen i et intervju med den polske avisen Rzeczpospolita.

Hun og familien måtte flykte fra hjemmet sitt da krigen startet. Før soloppgang 24. februar vekkket hun og ektemannen de to barna, Oleksandra (17) og Kyrylo (9), og fortalte dem at bombingen hadde startet og forberede dem på å flykte fra hjemmet sitt, skriver Time.

Militæret hadde informert Zelensky om at russiske fallskjermsoldater var i Kiev for å drepe eller fange ham og hans familie. De russiske soldatene skal bare ha vært noen minutter unna.

Presidenten flyttet til sin arbeidsplass. Noen ganger sover han på kontoret, andre ganger i bunkeren.

Til den polske avisen åpner Olena Zelenska opp om hvordan krigen har endevendt også deres hverdag.

– Da vi våknet tidlig om morgenen etter de første angrepene, var han allerede påkledd. Han sa bare «det har begynt», og så gikk han.

Fakta Olena Zelenska (44) Ukrainas førstedame siden 2019.

Utdannet arkitekt, jobbet før krigen som manusforfatter.

Som førstedame har hun jobbet for bedre skolemat i landets skoler, likestillingsspørsmål og synliggjøring av det ukrainske språket, blant annet gjennom et initiativ for å oversette lydguider ved store museer i verden.

Gikk på samme skole som mannen sin, Volodymyr Zelenskyj, mens hun vokste opp, men paret møttes først på universitetet.

De giftet seg i 2003.

Paret har to barn, Oleksandra (17) og Kyrylo (9).

Forsøker å nå alle med krigen

Ukrainas førstedame har tilbrakt mye tid på sitt kontor. Sammen med Det ukrainske bokinstituttet, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet jobber Olena Zelenska med å lansere en bok for ukrainske barn som ble tvunget til å forlate landet sitt på grunn av krigen. Hun håper også at andre publikasjoner med ukrainsk barnelitteratur skal nå mange som er på flukt.

– Det er dette jeg lever for nå. Dessuten jobber jeg innen informasjonsfeltet, sier hun til avisen.

Da Olena Zelenska giftet seg med Volodymyr Zelenskyj i 2003, ante hun ingen verdens ting om at hun skulle bli førstedame i Ukraina. Hun som sier hun liker seg aller best i bakgrunnen og bruker nå all tid på å fortelle om grusomhetene i sitt Ukraina.

– Jeg stiller opp for alle jeg klarer. Gjennom appeller, konserter og intervjuer håper jeg å nå ut til flest mulig om hva som foregår i denne krigen.

– Hva tror du Putin ønsker å oppnå i Ukraina?

– Jeg er overbevist om at russerne ønsker å ødelegge oss. De ønsker å begå folkemord. Og det spiller ingen rolle hva de sier, for ordene deres stemmer ikke med deres gjerninger, sier hun.

For ett år siden: Frankrikes president Emmanuel Macron (t.h.) med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy og kona Olena Zelenska før en arbeidslunsj i Elysee-palasset i Paris 16. april 2021.

Ikke forandret av krigen

Olena Zelenska er sammen med de to barna deres. Datteren deres er 17 år og sønnen 9 år. De legger ingen planer for helgen eller for fritiden. Det finnes ingen fridager lenger. I hvert fall ikke fra krigen, forteller Olena Zelenska.

– Ofte vet du ikke engang hvilken ukedag det er. Men vi forsøker å gjøre noe av det vi gjorde før krigen. Som at barna må fortsette med skole. Vi får ekstern hjelp, dessuten hjelper jeg dem så godt jeg kan med lekser, sier hun.

Hun får ofte spørsmål om hun tror krigen har forandret mannen sin.

– Krigen har ikke forandret ham! Han er alltid en mann du kan stole på. En mann som aldri vil mislykkes. Som vil stå på til siste slutt. Det er bare det at nå har hele verden sett det som kanskje ikke har vært like synlig tidligere.

21. april 2019 vant Volodymyr Zelenskiy presidentvalget i Ukraina og feiret med kona Olena Zelenska.

Plages av sin egen samvittighet

I et åpenhjertig intervju med Time Magazine sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at sivilbefolkningens smerte berører ham sterkt. Han forteller om søvnløse netter. Om å ligge i sengen og lure på om han har gått glipp av noe, glemt noen.

– Det er samvittigheten min som plager meg, sier han til det amerikanske nyhetsmagasinet.

Han beskriver et annet bilde av seg selv etter krigsutbruddet enn hva kona gjør.

– Jeg er blitt eldre, innrømmer han.

– Jeg er blitt eldre fra all denne visdommen som jeg aldri har ønsket meg. Det er visdom knyttet til antall mennesker som er døde, og torturen de russiske soldatene utfører. For å være ærlig, jeg har aldri hatt som mål å få slik kunnskap, sier Volodymyr Zelenskyj.

Hver dag sender barna og kona ham meldinger.

Det kan ta lang tid før de treffes igjen.