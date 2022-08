Murdoch og Trump har dratt nytte av hverandre siden 70-tallet. Nå er noe i endring.

Rupert Murdoch har vært en av Donald Trumps viktigste allierte i mediene gjennom flere år. Men noe ser ut til å være i endring.

Relasjonen mellom Rupert Murdoch og Donald Trump går flere tiår tilbake i tid.

9 minutter siden

Tidligere president i USA Donald Trump har lenge hatt en mektig alliert i mediemogulen Rupert Murdoch.

91 år gamle Murdoch kontrollerer et medieimperium som inkluderer blant annet Fox News, The Wall Street Journal og New York Post.

Mediene hans er kjent for en konservativ profil, og særlig Fox News har fungert som et viktig talerør for Trump.

Men nå er det mer enn 100 dager siden Trump sist ble intervjuet på kanalen, ifølge The New York Times.

Når Trump holdt taler for tilhengerne, kunne han stole på dekning fra Fox. Nå skjer det stadig oftere at Trumps opptredener blir ignorert.

Flere amerikanske medier spekulerer på om Murdoch kan ha gått lei av ekspresidenten.

Vinglete forhold

To av Murdochs aviser har nylig rettet sterk kritikk mot Trump.

«Trump har ikke vist seg verdig til å være dette landets øverste leder igjen», skrev Murdoch-kontrollerte New York Post 22. juli.

«Karakter avsløres i krisetider», skrev The Wall Street Journal samme dag. De fulgte opp med at Trump sviktet totalt under stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

Murdochs entusiasme for Trump svinner hen, ifølge flere av medielederens medarbeidere. Det melder The Washington Post.

Murdoch var i utgangspunktet kritisk til Trump som presidentkandidat. «Når skal Donald Trump slutte å gjøre vennene sine flaue, og ikke minst hele landet?» skrev han på Twitter i 2015.

Men så snart Trump ble utpekt som republikanernes presidentkandidat, endret tonen seg.

Da Trump inntok Det ovale kontor, hadde han og Murdoch utviklet – eller gjenopprettet – et vennskap basert på gjensidig nytteverdi.

Murdoch fikk direkte tilgang til Det hvite hus. Trump fikk massiv mediedekning og en kanal hvor kan kunne nå tilhengerbasen sin.

Mediemogul Rupert Murdoch kontrollerer en rekke politiske medier.

Vanskeligere å være Trump-venn

I juni startet høringene om stormingen av Kongressen. Granskningskomiteen har blant annet dokumentert hvordan Trump i 187 minutter ignorerte alle oppfordringer om å stanse mobben.

Slike opplysninger kan gjøre det mindre lukrativt å opptre som støttespiller for Trump.

– Rupert er en pragmatisk fyr. Han vet bedre enn noen andre hvordan han skal lese politiske teblader. Det er ganske selvinnlysende at mange mennesker har begynt å utfordre det tidligere synet på Trump, sa en fra Murdochs krets til Vanity Fair.

– Å være lojale mot Trump er inntektsgivende, og minuttet det stopper å være det, vil de slutte å være lojale, sa en tidligere Fox News-kommentator til The Washington Post om kanalens støtte til den tidligere presidenten.

Hett navn på Page Six

Relasjonen mellom Murdoch og Trump går langt tilbake, ifølge The Guardian.

Mediemannen Murdoch etablerte seg i USA på begynnelsen av 1970-tallet. I 1976 kjøpte han opp New York Post, og kort tid etter lanserte han sladderseksjonen Page Six.

På denne tiden hadde 30 år gamle Donald Trump allerede overtatt kontrollen over farens eiendomsfirma, skriver BBC.

På Page Six ble Donald Trump raskt et hett navn.

«Trump er en patologisk løgner», skrev tidligere Page Six-redaktør Susan Mulcahy i sin bok om tiden i sladderseksjonen.

Det spilte tilsynelatende ikke så stor rolle for Murdoch, ettersom de to mennene kunne dra gjensidig nytte av hverandre.

Trumps uttalelser og historier var god underholdning til avisen. Trump, på sin side, fikk mulighet til å ytterligere markere seg på Manhattan.

Den kontroversielle karakteren gikk fra eiendomsmegler til kjendis.

Florida-guvernør Ron DeSantis er en mulig presidentkandidat for republikanerne i 2024.

En ny Trump

Mange år senere banet Murdochs Fox News vei for Trumps presidentskap.

Trump har hintet om at han ønsker å bli republikanernes presidentkandidat også i 2024, ifølge enn rekke medier, inkludert The Guardian.

Men kan han klare det uten å ha Murdoch i ryggen?

– Uten Fox tror jeg det kan være problematisk. Han trenger en forbindelse til basen sin, sier Jennifer Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU.

Bailey påpeker at selv om noen republikanere nå har tatt avstand fra Trump, er det fortsatt mange igjen som støtter ham.

Men hvis Murdoch og Fox News bestemmer seg for å løfte frem andre konservative personligheter, tror Bailey at Trumps plass kan bli fylt.

– Er det Trump i seg selv folk vil ha? Mange av velgerne er blitt rekruttert ut fra de temaene han tar opp. Det kan hende de kan finne en annen de kan støtte, sier Bailey.

Hun trekker frem Florida-guvernør Ron DeSantis som eksempel.

– Han er en av flere som kan være den nye Trump, sier hun.

