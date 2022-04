Verdens beste pressefoto – en hyllest til barn som døde på canadiske kostskoler

Prisen for verdens beste pressefoto er tildelt et bilde som viser kjoler og kors til minne om hundrevis av barn som døde etter å ha blitt tvangsflyttet til kostskoler i Canada.

Dette bildet vant årets pris for verdens beste pressefoto, som hvert år arrangeres av World Press Photo. Korsene med kjolene er til minne om barna som døde på Kamloop kostskole i British Columbia i Canada. I fjor ble det oppdaget 215 umerkede graver på skolens område.

NTB-AP

49 minutter siden

Bildet er tatt av den canadiske fotografen Amber Bracken for The New York Times. Det er del av en serie som Bracken tok ved kostskolen Kamloop, der barn fra landets urbefolkning ble plassert for å bli tvangsassimilert inn i majoritetsbefolkningens kultur.

– Det er den type bilde som brenner seg inn i hukommelsen din. Det vekker en type sanselig reaksjon, sier juryleder Rena Effendi torsdag.

– Jeg kan nesten høre stillheten i dette bildet, et stille øyeblikk for den verdensomspennende anerkjennelsen av kolonialiseringens historie, ikke bare i Canada, men i hele verden, sier hun.

I mai i fjor ble det oppdaget et stort antall umerkede graver med levningene av 215 barn på området ved den tidligere internatskolen i British Columbia vest i Canada.

Siden den gang er det blitt funnet over 1.000 umerkede graver nær tidligere internatskoler, drevet av religiøse grupper. Funnene har kastet lys over et mørkt kapittel i canadisk historie og den omfattende tvangsassimileringen av urbefolkningen.

Til sammen 150.000 barn fra landets urbefolkning var elever ved 139 slike skoler fra slutten av 1800-tallet og fram til 1990-tallet. De ble fjernet fra sine familier og avskåret fra urbefolkningens språk og kultur. Mange barn døde på grunn av dårlige forhold ved skolene.