Hvor lenge kan russerne kjempe videre i Ukraina? I Moskva sitter Putin med et trumfkort.

Putin har hentet nye styrker og leiesoldater. Likevel kan det gå fra vondt til verre når flere av soldatene reiser hjem.

En ukrainsk soldat står ved siden av det som skal være en russisk soldat som har overgitt seg i byen Irpin utenfor Kyiv. Russiske soldater har de siste dagene trukket seg ut av området rundt Kyiv. Dette bildet ble tatt 30. mars.

Krigen i Ukraina tærer på det russiske militæret. Putins soldater har lidd store tap. Ukrainske bakholdsangrep, drepte generaler, ødelagt utstyr og frostskader er bare noe av det som har plaget den russiske hæren.

Til tross for at vernepliktige, syriske og andre leiesoldater er hentet inn, har ikke krigen vært en dans på roser for Putins menn.

Russiske myndigheter har så langt kalt krigen for en «militær operasjon» og ikke en krig. Skal Putin få forsterket troppene sine, må han muligens bite i det sure eplet.