De afghanske studentene ventet på eksamen i to år. Så ble de angrepet.

Minst 23 studenter skal ha blitt drept da en selvmordsbomber angrep en skole i Kabul. Studenten Parisa Azad var svært nær ved å bli drept.

Dette bildet tatt kort tid før det eksploderte. Studentene skulle gjennom en opptaksprøve i et utdanningssenter i bydelen Dashti Barchi.

Nå nettopp

Hun pyntet seg, tok bøkene sine og dro til skolen for å gjennomføre en test for opptak til universitetet. Parisa Azad (18) og de andre studentene skal ha vært i gang med en prøve like før klokken 07.30 lokal tid, da det smalt utenfor Kaaj-skolen.

– Først hørte vi lyden av skudd ved hovedinngangen. Vi trodde det var noen fra Taliban. Så kom mennene inn i klasserommet og begynte å skyte studenter, forteller Parisa Azad til Aftenposten.