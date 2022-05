Den svenske statsministeren: – Vi kommer til å fortelle Nato at vi vil bli medlem

Etter en lang diskusjon i den svenske riksdagen har den svenske regjeringen bestemt seg for å søke om Nato-medlemskap. Klokken 15 er det pressekonferanse.

16. mai 2022 14:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Regjeringen har bestemt at vi kommer til å fortelle Nato at vi vil bli medlem i alliansen, sier den svenske statsministeren Magdalena Andersson på en pressekonferanse.

Pressekonferansen skjer noen timer etter at et svenks Nato-medlemskap er blitt diskutert i den svenske riksdagen (tilsvarende det norske Stortinget).

– Det er nå klart at det er en bred majoritet i riksdagen om at Sverige skal bli med i Nato, sier Andersson på pressekonferansen.

– Med et svensk Natomedlemskap øker terskelen for et angrep i vårt nærområde, fortsetter hun.

Andersson sier at det er vanskelig å si når Sverige offisielt blir et medlem, men at hun regner med at det ikke skal ta mer enn ett år.

– Sverige kommer til å befinne seg i en utsatt situasjon i den tiden vår søknad behandles, sier hun.

Fikk støtte

I riksdagen ønsket Andersson seg et bredt flertall om en søknad om Nato-medlemskap. Like før debatten startet ble det klart at også Sverigedemokraterna støttet seg til en søknad. Mens Venstre og Miljøpartiet fortsatt ville si nei.

Etter debatten kunne Andersson fra talerstolen konstatere at hun fikk den enigheten hun var ute etter.

– Sverige forsvares best i Nato, sa hun.

Den svenske statsministeren Magdalena Andersson fikk forsikringen om støtte til Nato-medlemskap fra riksdagen.

Usikkert når søknad sendes

Til slutt var det den svenske regjeringen som offisielt tok beslutningen om en Nato-søknad.

Akkurat når de kommer til å sende søknaden, er ennå ikke bestemt. Det opplyser den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist.

Ifølge svenske Aftonbladet skal den svenske søknaden være ferdigskrevet. Den har bare manglet en underskrift. Planen skal være å sende søknaden samtidig som Finland sender sin.

Den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist og utenriksminister Ann Linde har endelig bestemt seg. Nå skal det søkes om svensk Nato-medlemskap.

Sender delegasjon til Tyrkia

For at Sverige og Finland skal få godkjent søknaden må samtlige Nato-land godkjenne søknaden. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at han ikke ser poisitivt på at Finland og Sverige trolig blir medlemmer av Nato.

Søndag uttalte derimot en talsmann for den tyrkiske presidenten at Tyrkia ikke vil lukke døren for svensk-finsk medlemskap.

Likevel har svenske myndigheter nå bestemt seg for å sende diplomater til Tyrkia for å forsikre seg om at den tyrkiske skepsisen ikke ender i at de lukker døren for Sverige og Finlands medlemskap.

– Vi sender en gruppe diplomater for å diskutere og ha dialog med Tyrkia, slik at vi kan se hvordan dette kan løses og hva det egentlig dreier seg om. Men signalene vi har fått, er at det er en enighet i Nato om svensk og finsk medlemskap, sier forsvarsminister Hultquist.