En dårlig uke ble med ett enda verre for dronning Elizabeth

Prins Andrew inngikk forlik i en overgrepssak. Prins Charles har en stiftelse som etterforskes for bestikkelse. Nå har dronning Elizabeth testet positivt for koronaviruset.

Dronning Elizabeth gjennomførte audiens på Windsor Castle onsdag 16. februar. Søndag testet hun positivt på koronaviruset.

10 minutter siden

2022 skulle bli et år fullt av feiring for den britiske kongefamilien. Dronning Elizabeth rundet i februar 70 år på tronen. Det skal markeres med en rekke arrangementer i juni.

Men jubileumsåret har startet i motbakke. Søndag ble det kjent at dronning Elizabeth har testet positivt for koronaviruset. Hun har tatt tre doser koronavaksine og har milde forkjølelsessymptomer.

Det ble punktum for en uke som allerede har vært utfordrende.

Forlik i overgrepssaken

Tirsdag inngikk hennes nest eldste sønn, prins Andrew, forlik med Virginia Giuffre i et sivilt overgrepssøksmål i USA.

Giuffre anklaget prins Andrew for seksuelle overgrep i 2001. Da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov. Kvinnen hevder å ha blitt «lånt ut» til prinsen av overgrepsanklagede Jeffrey Epstein. Han tok sitt eget liv i fengsel i 2019.

Prinsen har hele tiden fremholdt at han ikke kan huske å ha møtt Giuffre. Ved å inngå forlik slipper han å møte foran en jury i New York for å kjempe om hvem som har størst troverdighet i spørsmålet.

Prins Andrew fotografert under et TV-intervju 11. april 2021. Denne uken gikk han med på å inngå forlik med kvinnen som anklager ham for overgrep.

Prins Andrew har inngått et forlik anslått å være verdt flere millioner britiske pund, ifølge The Sunday Times. Spekulasjonene i britiske medier spenner fra 7,5 til 12 millioner pund – eller opp mot 150 millioner kroner.

Nå går debatten høyt i britiske medier: Hvem betaler egentlig for dette? Er det dronningen?

– Jeg tror ikke han har slike summer. Det er mer enn sannsynlig at dronningen vil skaffer penger. Det sier David McClure til BBC. Han er ekspert på kongelige finanser.

Prins Charles må trolig inn til avhør.

Kan man kjøpe en tittel?

De dårlige nyhetene kom ikke alene. Onsdag ble det kjent at prins Charles trolig må inn til avhør. Scotland Yard etterforsker påstander om at prinsens veldedige organisasjon «Prince’s Foundation» skal ha skaffet en saudiarabisk donor en æresbevisning mot penger. Dette er forbudt i britisk lov.

Utgangspunktet er en nyhetssak Sunday Times publiserte i fjor høst. Det ble påstått at den saudiarabiske milliardæren Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz betalte titusenvis av pund til «fiksere» som skulle kunne skaffe ham en æresbevisning, ifølge The Guardian.

bin Mahfouz har vært en av de mest profilerte giverne til prins Charles’ veldedige virksomhet. Han er sønn av en av Saudi-Arabias rikeste menn. Blant annet har han gitt rundt 14 millioner kroner til renovering av kongelige bygninger.

I 2016 ble saudiaraberen tildelt en kommandør-orden ved en privat seremoni på Buckingham Palace. I tillegg finnes hans navn på kongelige hager og benker. Skogen Mahfouz Wood, ved dronningmorens gamle residens i Skottland, er også oppkalt etter mannen.

Britisk politi har ikke gjennomført avhør eller foretatt arrestasjoner i saken. Prins Charles har imidlertid forsikret at han vil bistå politiet med informasjon, ifølge The Sunday Times.

Les også En middag med Charles? Et møte med Johnson? Rabalder om politisk pengeinnsamling.

Ikke hardt rammet

En rekke briter har ønsket dronningen Elizabeth god bedring i sosiale medier. Søndag ble det kjent at hun er smittet av koronaviruset.

– Jeg er sikker på at jeg snakker for alle når jeg ønsker dronningen en rask bedring. Det skrev statsminister Boris Johnson på Twitter søndag.

Smitten skjer etter en periode der dronningen har hatt helseplager. Hun har skrinlagt flere planer i det siste, men var vertinne for flere audienser ved Windsor slott i forrige uke. Da støttet hun seg på en stokk.

Dronningen vil gjennomføre lettere arbeidsoppgaver til tross for koronasykdommen, melder NTB.

Også dronningens eldste sønn, prins Charles, har nylig testet positivt for viruset for andre gang. Det samme har hans kone Camilla.