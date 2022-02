Her har det vært kamphandlinger i Ukraina

Over hele Ukraina meldes det om angrep fra Russland. Selv sier Russland at de kun angriper militær infrastruktur. Det er bekreftet kamphandlinger like utenfor hovedstaden Kyiv.

24. feb. 2022 13:12 Sist oppdatert 27 minutter siden

I natt og i morgentimene torsdag fremsto det først og fremst som om Russland angrep med missiler.

Men rundt klokken 12 kom meldinger om en rekke russiske helikoptre som angrep Antonov-flyplassen i Hostomel. Flyplassen ligger dypt inne i Ukraina og bare få mil utenfor Kyiv.

Ukraina hevder tre helikoptre skal ha blitt skutt ned.

Aftenposten har gått gjennom en rekke videoer delt i sosiale medier. Gjennom karttjenester har vi verifisert hvor videoene er fotografert.

Her ser vi russiske militærhelikoptre utføre luftangrep over Hostomel by like utenfor Kyiv:

Flyplasser er et mål

Russland har rettet angrep mot blant annet flyplasser.

En video viser et missil som treffer flyplassen i Ivano-Frankivsk vest i Ukraina. Byen er et av flere steder der det er rapportert om eksplosjoner.

Ivano-Frankivsk ligger langt fra områdene Russland har anerkjent som egne stater.

I byen Mykolajiv, sør i Ukraina, er flere videoopptak gjort like ved togstasjonen. De viser at det etter alt å dømme er flystripen som er truffet.

En video utenfor en bilforhandler i Kherson viser en enorm røyksky ved flyplassen i byen.

Det samme viser en video tatt utenfor en bensinstasjon i Lutsk.

Flyplasser skal også være truffet i Boryspil like utenfor Kyiv, i Kramatorsk og i Kharkiv.

Traff militære lagre

Også lagre for ammunisjon og andre militære mål skal være truffet av russiske missiler. Blant annet i byen Kalynivka.

En video viser et militærlager i Odesa som sprenges, men Aftenposten har ikke fått bekreftet presist hvor lageret ligger.

Sivile tap

Flere skal være drept. Utover dagen torsdag ble det meldt om sivile tap flere steder.

En person på sykkel ble drept i byen Uman. En overvåkingsvideo utenfor en pizzarestaurant viser eksplosjonen i det missilet treffer.

Øst i Ukraina, i områdene rundt Kharkiv, pågår det nå kamper. Sivile skal være drept også her.

Militære kjøretøy over grensen

Det meldes også om at militærkjøretøyer skal ha krysset grensen til Ukraina minst to steder.

Både ukrainske myndigheter og brukere i sosiale medier har lagt ut videoer av dette.

Aftenposten har identifisert grenseovergangene til Krim-halvøya og grensen til Hviterussland og Russland, Senkivka, helt nord i landet.