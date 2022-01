Forsvaret settes inn for å håndtere omikron-bølgen i London

Det britiske forsvaret utstasjonerer rundt 200 soldater til sykehusene i London, som er under stort press fra koronapasienter på grunn av omikronvarianten.

St. George's Hospital har satt opp et feltsykehus for å håndtere det store antallet koronapasienter.

10 minutter siden

London har vært episenteret for omikron-utbruddet i England og Storbritannia, med en stor økning i smitten de siste ukene. Det har ført til bemanningsproblemer ved sykehusene til helsevesenet NHS.

I London hadde hver tiende innbygger fått påvist smitte i løpet av fjorårets siste uke, har Office for National Statistics. anslått Smittespredningen har som følge av omikronvarianten av viruset skutt ny fart de siste dagene.

Statsminister Boris Johnson sa denne uka at han håpet å «ri av» den siste smittebølgen uten å innføre nye restriksjoner i England. Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at det blant de 200 som utstasjoneres, vil være 40 militærleger.

Varer i tre uker

De skal fordeles i 40 grupper på fem, med én lege og fire støttesoldater i hver gruppe, og skal fordeles målrettet der behovet er størst. Det ventes at oppdraget vil vare de neste tre ukene.

I tillegg utstasjoneres 32 soldater som skal bistå South Central Ambulance Service med førstehjelp og utrykning fram til slutten av mars.

Britenes statsminister Boris Johnson må nå håndtere en ny bølge i koronapandemien.

– Mennene og kvinnene i forsvaret trår nok en gang til for å støtte sine kolleger i NHS når de nå vil jobbe sammen for å beskytte nasjonen fra covid-19, sier forsvarsminister Ben Wallace.

Kritikk fra fagbevegelsen

Sykepleierfagforeningen Royal College of Nursing mener utstasjoneringen betyr at regjeringen ikke lenger kan nekte for at det er en bemanningskrise i helsevesenet.

– Statsministeren og andre kan ikke lenger være avvisende til spørsmål om helsepersonalets mulighet til å gi pleie på forsvarlig vis, sier leder Patricia Marquis for fagforbundets England-avdeling.

Kunngjøringen kommer samtidig som at nyhetsbyrået PA melder at 17 helseforetak i England har meldt inn kritiske, pågående hendelser, en alarm som slås når det er frykt for at prioriterte tjenester ikke kan gjøres på forsvarlig vis.

Mange steder i London hoper søppelet seg opp.

Tomme hyller og søppelkaos

Koronasituasjonen i London skaper også utfordringer andre steder enn i sykehusene. Mange steder hoper søppelet seg opp i gatene, fordi koronarelatert sykefravær gjør at det ikke er nok folk på jobb i renovasjonstjenesten til å tømme søppelcontainerne. Det skriver The Guardian.

Sykefraværet rammer også andre bransjer som allerede har hatt store utfordringer. I kjølvannet av brexit har britene slitt med varemangel i butikkene. En av årsakene er mangel på lastebilsjåfører.

Allerede før koronakrisen hadde britene for få lastebilsjåfører. Tusenvis av disse ville man før Brexit hentet fra andre EU-land.

Etter at britene forlot unionen er det blitt mer komplisert for sjåførene fra resten av Europa å få jobbe på andre siden av kanalen, og korona gir ytterligere utfordringer.