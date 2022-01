Biden gikk til frontalangrep på Trump: – Hans sårede ego betyr mer for ham enn demokratiet vårt

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): USAs president Joe Biden tok for seg forgjengerens valgløgner på ettårsdagen for stormingen av Kongressen.

– Du kan ikke elske landet ditt kun når du vinner, sa president Joe Biden i sin tale om 6. januar.

Nå nettopp

Vanligvis gir USAs president sine uttalelser og kunngjøringer fra Det hvite hus, men torsdagens tale fant sted i ærverdige Statuary Hall i kongressbygningen på Capitol Hill.

Å snakke til folket fra åstedet for angrepet på det amerikanske demokratiet var et symbolsk viktig valg for Det hvite hus, ifølge amerikanske medier.

Joe Biden nevnte aldri forgjengeren ved navn, men brukte store deler av talen på å gå i strupen på Donald Trump.

– Hans sårede ego betyr mer for ham enn demokratiet vårt og grunnloven vår. Han kan ikke akseptere at han tapte, sa Biden.

Biden ba seerne lukke øynene og tenke tilbake på scenene som fant sted i den samme bygningen for et år siden. Han pekte på at noen av dem som tok seg inn i Kongressen, hadde med seg sørstatsflagg.

– Selv under borgerkrigen skjedde det aldri, sa Biden.

– Gjorde ingenting

Igjen og igjen kom han tilbake til Trump-universets løgner om valgresultatet i 2020 og hva som skjedde 6. januar 2021.

– Du kan ikke elske landet ditt kun når du vinner. Du kan ikke velge å følge loven kun når det passer deg, sa Biden.

– Ikke noe valg i amerikansk historie er blitt tettere ettergått eller nøyere talt opp. Georgia talte opp stemmene tre ganger.

Han angrep også det han mener er Trumps passivitet da mobben inntok Kongressen.

– Han så alt på TV og gjorde ingenting på flere timer, sa Biden.

Skryt fra CNN

Flere eksperter peker på at denne talen var langt mindre samlende enn den Biden holdt da kan ble tatt i ed som president 20. januar i fjor.

New York Times omtaler talen som det «kraftigste angrepet på den tidligere presidenten siden Biden tok over».

CNN-anker Wolf Blitzer mener likevel at den var «ekstremt sterk».

– Dette er kanskje det viktigste Biden har sagt som president i USA, sa Blitzer.

Pearl Harbor og 9/11

Visepresident Kamala Harris talte før Biden.

Hun sammenlignet datoen 6. januar 2021 med to andre merkedager som har brent seg inn i amerikanernes hukommelse: Angrepet på Pearl Harbor 7. desember 1941 og terrorangrepene 11. september 2001.

– Amerikanere flest kan ikke sitte på sidelinjen. Vi må samle oss i forsvaret av demokratiet, sa hun.

Donald Trump langet ut mot Biden og demokratene etter talen. Han mener Biden har feilet «totalt og komplett».

– Demokratene vil eie denne dagen slik at de kan skape frykt og splitte Amerika, skriver ekspresidenten i en kunngjøring.