Verden Krigen i Ukraina Putin rykker frem i Donbas. Er dette neste stopp?

MYKOLAJIV, UKRAINA (Aftenposten): Russerne ble jaget bort. Nå forbereder byen seg på at de skal komme tilbake.

32 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Det ene øyeblikket sto Stanislav Ivanov (27) på kjøkkenet og lagde te til bestemoren Lena. Det neste han husker, er at han sto ute på gaten og så på boligblokken de bodde i.

Et gapende hull var det eneste som var igjen av leiligheten deres, som nettopp var blitt truffet av et missil. Han løp inn i bygget igjen. Opp de tre etasjene, forbi inngangsdøren som var sprengt vekk, inn i stuen. Der, begravd under restene av taket, lå bestemoren. 27-åringen grep tak i henne. Forsøkte å få henne ut. Men bestemoren som få minutter tidligere hadde bedt ham lage te, var nå død. Kroppen var for tung til å dras ut av ruinene.