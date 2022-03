Britene ville ta styring om hjelpen til Ukraina. Det gikk ikke helt etter planen.

Boris Johnson sa at Storbritannia skulle ta en lederrolle. Så gikk mye galt.

Tirsdag talte president Volodymyr Zelenskyj til det britiske parlamentet og ba om mer hjelp i kampen mot russerne.

– Vi vil ikke noe annet enn å være sammen som familie, sier en ukrainskfødt britisk borger.

Han står utenfor ungdomsherberget i franske Calais. Der har han og familien bodd i en uke, etter at han hentet dem i Ukraina.

De har et problem: Britiske grensevakter vil ikke slippe dem om bord i fergen over kanalen.

I stedet må de møte på den britiske ambassaden i Paris 15. mars, forteller han den nederlandske TV-kanalen NOS.

Ungdomsherberget i Calais er blitt en mellomstasjon for ukrainske flyktninger som venter utålmodig på å reise videre.

Da britene stemte for å forlate EU, skrøt nåværende statsminister Boris Johnson av at landet kunne ta en uavhengig lederrolle i internasjonale kriser.

To uker etter Russlands invasjon av Ukraina øker kritikken i britiske medier:

Regjeringen sender motstridende signaler om flyktninger og om briter som vil verve seg til krigstjeneste.

Landet henger etter EU og USA i sanksjonene mot Russland og Putins rike venner.

Det siste sees på som ekstra pinlig.

Trege sanksjoner

Få steder er nyrike russere like synlige som i Londons dyreste bydeler. Storbritannia ønsket oligarkene hjertelig velkommen. The Financial Times har beskrevet byen som en «vaskemaskin» for svarte penger.

Allerede i 1994 innførte britene et «gullvisum» for utlendinger. Kravet var at de investerte minst 1 million pund i landet. Britisk lovgivning ga oligarkene god beskyttelse.

Onsdag hadde myndighetene innført sanksjoner mot bare 26 russere. Imens hadde USA og EU 65 navn på sin liste.

Stengte grenser

I alt har over to millioner flyktet fra Ukraina. Søndag ble det kjent at Storbritannia så langt har tatt imot 50 av dem. Norge var på vei mot 1000 registrerte flyktninger.

Den britiske regjeringen har sendt sprikende signaler om hvilke regler som gjelder. Det eneste som har vært klart, er at britene ikke gjør som EU.

EU-landene sa tidlig at alle som flykter fra Ukraina, vil få midlertidig opphold. Norge fulgte raskt etter med samme løfte.

I utgangspunktet vil britene bare slippe inn ukrainere som allerede har familie i landet, eller som får garantier fra lokalsamfunn som vil ta dem imot.

Forvirringen økte mandag. Da sa innenriksminister Priti Patel at hun ville åpne for en «tredje vei».

Bare et par timer senere ga Statsministerens kontor klar beskjed om at noe slikt ikke kom på tale.

– Vi har allerede to veldig, veldig gode veier inn, sa Boris Johnson ifølge The Times.

I franske Calais hoper det seg opp med ukrainere som ikke kommer over kanalen. Mange av dem har familie som venter i England. Men de må ha visum.

Tirsdag varslet den britiske regjeringen at den vil åpne et visumkontor i byen Lille. Det er 100 kilometer fra Calais.

Uklart om fremmedkrigere

Kort tid etter invasjonen sa utenriksminister Liz Truss at hun absolutt støttet briter som meldte seg frivillig til å krige for Ukraina.

Det gikk ikke lang tid før forsvarssjefen, admiral Sir Tony Radakin, rykket ut med en advarsel.

Han sa at det vil være ulovlig å verve seg på den måten. Dessuten kan det virke mot sin hensikt. I stedet bør briter som vil hjelpe Ukraina, stille opp på andre måter.

Da han ble spurt om utenriksministeren ikke burde kommet med uttalelsen sin, svarte han:

– Jeg tror hun ga uttrykk for at hun forsto, og at vi alle kan forstå, den holdningen.

Så fortsatte han:

– Men som profesjonelle soldater sier vi at det ikke nødvendigvis er en fornuftig ting å gjøre.

Utenriksministerens uttalelse er stikk i strid med rådene fra hennes eget departement. Også statsministeren har advart briter mot å verve seg.

Trygg Johnson – enn så lenge

Før invasjonen var det tvil om hvor lenge Boris Johnson kunne bli sittende som statsminister. Både partifeller og opposisjonen venter spent på etterforskningene av de ulovlige festene i statsministerboligen.

Nå er den diskusjonen lagt død. Opposisjonsleder Keir Starmer sier at det er viktig å stå samlet. The Times skriver at Johnsons egne partifeller har lagt bort tanken på å bytte leder nå.