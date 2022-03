Dette skjedde i natt: Luftangrep og harde kamper i flere byer

Flere Ukrainske byer har vært rammet av luftangrep natt til onsdag. FN melder at over 136 er drept i Ukraina.

Ordføreren i Mariupol melder at over 100 er såret etter flere angrep i Mariupol.

2. mars 2022 06:21 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til onsdag har det vært flere luftangrep i Ukraina. I småbyen Mariupol er over 100 sivile såret, og det ukrainske militæret hevder at russiske fallskjermjegere angrep et sykehus i Kharkiv.

Her er det viktigste som har skjedd i natt og morgentimene onsdag:

Russiske styrker i Kherson

Russiske militærstyrker ser ut til å ha tatt over den sentrale delen av byen Kherson i Ukraina, ifølge CNN.

En video i sosiale medier viser russiske militærkjøretøy i en rundkjøring nord i Kherson tirsdag. Noen skjermbilder fra et webkamera i sentrum viser også russiske militærkjøretøy parkert på Svobodij-torget.

CNN skriver at de har et team som har verifisert videoen og skjermbildene.

I natt sa byens ordfører til lokale medier at russiske styrker har tatt kontroll over jernbanestasjonen og havnen.

Russiske militærkjøretøyer var tidligere blitt sett på østsiden av byen etter dager med beskytning og intense kamper.

Luftangrep i Zjytomyr

Det kom meldinger om luftangrep på den ukrainske byen tirsdag kveld, ifølge ukrainske kilder. Fire personer skal være drept.

Byen ligger rundt 140 kilometer vest for hovedstaden Kyiv.

– Det antas at russiske Kalibr-krysserraketter har gjort skade en rekke sivile mål, inkludert boligbygg og et sykehus, melder det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN.

Innenriksdepartementets rådgiver Anton Herashchenko, som viser til lokale myndigheter, sier fire personer ble drept i angrepet.

Opplysningene har ikke latt seg bekrefte fra uavhengig hold

Angrep i Borodjenka

To boligblokker i den ukrainske småbyen Borodjanka, nordvest for Kyiv, ble tirsdag rammet av et russisk angrep, melder CNN.

Videoer i sosiale medier viser ødeleggelsene på de to boligblokkene i Borodjanka, som ligger rundt 50 kilometer fra hovedstaden.

CNN har på grunnlag av blant annet geolokasjon fått bekreftet at videoene er ekte, men kanalen har ikke vært i stand til å få bekreftet om det var drepte eller sårede i angrepet. CNN har bedt innenriksdepartementet om kommentarer, men uten å ha fått svar, meldte kanalen natt til onsdag norsk tid.

– Se på det som skjer, roper en mann på et av videoopptakene like etter angrepet, der det kan ses røyk som fortsatt stiger til værs.

– De bomber alt, sier han.

En restaurant i førsteetasjen er blitt smadret. Flere personer iført vinterjakker løper bort fra stedet. Andre videoer viser omfanget av ødeleggelsene, der biler står i brann bak bygningene. Deler av bygningene har kollapset og det store deler av fasadene mangler. En lekeplass i nærheten står i brann.

– Et fly fløy over to ganger og slapp tre eller fire bomber, sier en annen mann på en av videoene.

– Rop kan høres fra ruinene. Vi forsøker å finne ut om noen er i live, basert på hvor lydene kommer fra, sier han.

Rakett traff sykehus i Kyiv

En rakett har truffet en privat fødeklinikk nær Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge klinikksjef Vitaliy Gyrin.

– En rakett traff fødeklinikken. Den ble påført store skader, men bygningen står. Alle er blitt evakuert, skriver Gyrin på Facebook ifølge CNN.

Gyrin, som har lagt ut bilder som viser ødeleggelser, ber folk om å unngå å oppsøke Adonis-fødeklinikken.

Over 100 såret i Mariupol

Ordfører Vadym Boychenko i havnebyen Mariupol ved Azovhavet opplyser at over hundre sivile personer ble såret i russiske angrep i tirsdag.

Så langt i krigen er over 100 sivile blitt såret i havnebyen Mariupol sørøst i Ukraina, ifølge ordfører Vadym Boichenko.

– Antallet sårede sivile øker hver dag, sa han til det ukrainske nyhetsbyrået Unian onsdag morgen.

– I dag ligger det 128 personer på sykehusene våre. Våre leger kan ikke engang dra hjem lenger, la han til.

Opplysningene er ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

Mariupol ligger nær separatistkontrollerte områder i Øst-Ukraina og er den største gjenværende havnebyen som er under ukrainske myndigheters kontroll ved Azovhavet.

Hevder sykehus ble angrepet i Kharkiv

Den ukrainske hæren hevder russiske soldater angrep et militærsykehus i Ukrainas nest størst eby Kharkiv natt til onsdag.

– Russiske fallskjermjegere landet i Kharkiv og gikk til angrep på et lokalt sykehus, står det i en uttalelse fra den ukrainske hæren i Telegram-appen.

– Det er pågående kamper mellom angriperne og ukrainerne, står det videre.

Opplysningene er ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold, men også den ukrainske avisen Kyiv Independent melder om angrepet. Avisen siterer det ukrainske nyhetsbyrået Unian på at det er en militær klinikk som er angrepet og at ukrainske styrker kjemper tilbake.

Litt senere opplyste Kharkiv-regionens politisjef Volodymyr Tymoshko til journalister at ingen ukrainske soldater ble drept i skuddvekslingen som oppsto, melder BBC.

– Situasjonen nær sykehuset er i nåværende øyeblikk under kontroll og sikkerheten er forsterket, sa han ifølge ukrainske medier.