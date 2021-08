Advarer om høy terrorfare på flyplassen i Kabul. IS-gruppe sprer frykt.

Britiske og amerikanske myndigheter ber sine borgere om ikke å dra til flyplassen i Kabul på grunn av stor fare for terrorangrep.

Amerikanske styrker har ansvaret for sikkerheten ved Kabuls flyplass. Nå ber både USA og Storbritannia sine borgere om å unngå flyplassen på grunn av fare for terrorangrep.

26. aug. 2021 06:09 Sist oppdatert nå nettopp

USA tror at ISIS-Khorasan, som er en fiende av Taliban, ønsker å skape kaos på flyplassen.

Etterretning antyder ifølge CNN at gruppen er i stand til å utføre flere angrep og planlegger dette.

I et oppdatert reiseråd fra det britiske utenriksdepartementet advares det også mot å reise til flyplassen.

– Det er vedvarende og høy fare for terrorangrep. Ikke reis til Hamid Karzai internasjonale lufthavn. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekke deg unna til et trygt sted og vent på råd, skriver det britiske utenriksdepartementet.

De sier også at kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig og viser til påstander om at folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen.

Til tross for advarslene sier en vestlig diplomat ifølge Reuters onsdag morgen at området rundt flyplassen er svært folksomt.

Ifølge The Guardian er det særlig frykt for et mulig selvmordsangrep. CNN skriver at kilder i det amerikanske forsvaret forteller at det som har forårsaket den økte bekymringen er helt spesifikke trusler.

En talsmann for Taliban advarte også mot å dra til flyplassen tirsdag.

– Det har vært rapporter om at noen uønskede ønsker å forstyrre sikkerhetssituasjonen der ved å angripe og skade mennesker og media. Så ikke gå nær flyplassen for å unngå å bli skadet, sa Taliban-talsmannen ifølge CNN.

Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa søndag at IS-gruppen utgjør en reell, akutt og vedvarende fare.

ISIS-Khorasan er en gren av terrorgruppen IS. Den skal først ha dukket opp i Syria og Irak. Hvor tett knyttet denne gruppen er til IS er ikke fastslått, men de regner seg selv om en gren at terrorgruppen.

ISIS-Khorasan sto bak angrepet på en skole for jenter i Kabul i mai og drepte minst 68 personer. Mer enn 165 personer ble skadet. Flesteparten var jenter.

Gruppen skal ha bygd seg opp i østlige deler av Afghanistan de siste årene, spesielt i provinsene Nangarhar og Kunar.

Ifølge CNN har bekymringen økt som følge av at 100 personer, som er lojale til IS-gruppen i Afghanistan, rømte fra to fengsler nær Kabul da Talbilan rykket frem mot hovedstaden.

Natt til torsdag utestedet også USAs utenriksdepartement en advarsel. Den amerikanske ambassaden i Kabul ber amerikanske borgere som befinner seg ved portene inn til flyplassen, om å forlate området umiddelbart. I advarselen står det ifølge CNN:

– På grunn av sikkerhetstrusler utenfor portene til Kabul flyplass ber vi amerikanske borgere å unngå reise til flyplassen og unngå portene til flyplassen nå, dersom du ikke mottar individuelle instruksjoner fra amerikanske tjenestemenn om å gjøre det.

President Joe Biden påpekte den økte trusselen IS-gruppen utgjør mot flyplassen tirsdag. Han påpekte at den trusselen nå er der hver dag og gjelder angrep både på amerikanske og allierte styrker, samt uskyldige sivile.