Fra dagligliv til krigsruin: Slik ødela Russland en europeisk storby på fire uker

For første gang siden 2. verdenskrig har en større europeisk by blitt bombet i stykker av en invasjonshær. Russlands krigsmaskin gjorde hjemstedet til over 400.000 mennesker om til en ruin med tusenvis av drepte på under én måned.

For en måned siden tok Mariupols innbyggere buss og trikk til jobb. Folk brukte munnbind for å unngå koronaviruset. Kort tid senere ble bussene satt opp som barrikader for å hindre russiske stridsvogner fra å innta byen. Nå står utbrente bybusser igjen mellom utbrente bygninger i byen. I februar kunne folk handle fra velfylte hyller på det store Metro-senteret. Nå står tusenvis i kø på parkeringsplassen utenfor for å motta nødhjelp og unngå å sulte. I februar kunne menn i Mariupol bruke tid på å fiske, røyke og fortelle skrøner langs en av byens elver. Nå lager de graver for krigens ofre i midtrabatter og parker i byen.

27. mars 2022 11:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det ligger en død mann midt i gaten, mellom en av Mariupols bedre biffrestauranter og en liten dagligvarebutikk.

For én måned siden ville dette vært dramatisk og oppsiktsvekkende. En ambulanse ville rykket ut. Gjester på restauranten ville reist seg fra bordene i det rustikke lokalet og tittet gjennom vinduene. Noen ville sansynligvis gått ut for å hjelpe til. Politiet ville dratt til stedet og etterforsket hva som hadde skjedd.