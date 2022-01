Paven hyller en spesiell yrkesgruppe

Elsk din neste, særlig hvis det er en skatteoppkrever. Slik lød den noe uvanlige oppfordringen fra pave Frans mandag.

Fra sin beskjedne bolig på 50 kvadratmeter i Vatikanet har pave Frans selv vært vitne til skandaler og korrupsjon i den lille statens store økonomi.

31. jan. 2022 22:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

Yrkesgruppen vil trolig aldri vinne noen popularitetskonkurranse, sa paven, men de er likevel avgjørende for at et rettferdig samfunn skal fungere.

– Skatteoppkrevere er en garanti for likhet.

Paven er kjent for sine taler om samfunnsaktuelle temaer. Ofte har han et tolerant syn i moralske spørsmål, til frustrasjon for konservative fløyer i kirken.

Han har kalt vaksinasjon en kjærlighetserklæring. Refset Europas behandling av flyktninger. Bedt foreldre om å ikke fordømme sine barns seksualitet og innstendig oppfordret verdens klimaledere om å «lytte til Jordens skrik».

Nominert til fredspris

I 2014 var han blant favorittene til å vinne fredsprisen. Den gang var han nominert av det argentinske parlamentet for sitt fredsarbeid i Syria.

Men denne mandagen var det altså skatteoppkreverne verdens mektigste religiøse leder ønsket å hylle.

Tilfeldighetene ville ha det til at hyllesten falt samme dag som KrFs Dag Inge Ulstein valgte å nominere paven til Nobels fredspris. Ulstein begrunner nominasjonen med pavens engasjement for klima, fred og forsoning. Den religiøse lederen får altså en ny sjanse til å motta prisen ingen pave har fått før ham.

Men tilbake til skatteoppkreverne.

Alle må betale det de skylder

Arbeidet deres blir ofte sett på som å putte hender i andre folks lommer, sa paven. Like fullt må alle betale det de skylder. Spesielt de rike, sånn at de svakeste i samfunnet ikke lider, mente han.

Hvem vet, kanskje ledet han tankene til Paulus’ brev til romerne. Temaet skatt er nemlig ikke fremmed for bibelen. I Romerbrevet heter det: «Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.»

En av de vakreste tingene Italia har, fortsatte paven, og viste hverken til Michelangelo, skjeve tårn eller boblende vin, «er helsevesenet».

Det er stort sett gratis, og er et eksempel på god bruk av skatter, mente mannen som selv har tatt navnet sitt etter Frans av Assisi.

Han oppfordret skatteoppkrevere til å fortsette å omfordele rikdom og finansiere helsevesenet for dem som selv ikke har råd til å betale.

Pave Frans sammen med en gruppe barn i mai 2019.

Vil alltid ha en skytsengel

De lovprisende ordene falt bare måneder etter at 84-åringen ble frisk etter en større tarmoperasjon.

Mandag var han i møte med ansatte i det italienske skattevesenet. Her minnet han skatteoppkreverne om tolleren Matteus som vagte å følge Jesus.

Selv om skatteoppkrevere mangler heder og hengivenhet på jorden, vil de alltid ha en skytshelgen i himmelen, sa han.

Paven har selv hatt en karriere av mindre fornemme yrker. Blant annet som utkaster på bar i Buenos Aires, gulvvasker og laboratorieassistent, før han bokstavelig talt steg i gradene.

Europas største svarte økonomi

Parallelt med lovordene passet imidlertid paven på å fordømme dem som sniker seg unna.

I Italia, der en komiker skal ha spøkt med at skatteunndragelse er landets mest populære sport etter fotball, går anslagsvis over 100 milliarder euro tapt årlig i skatteunndragelse. Det skriver Reuters.

Landet har Europas største svarte økonomi målt i totalbeløp. Det utgjør omtrent 25 prosent av all aktiviteten, ifølge IMF. Italias statistikkbyrå anslår den til rundt 12 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).