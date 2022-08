Sunkne nazi-skip dukker opp i Donau

Den lave vannstanden i Donau etter den verste tørken på mange år i Europa gjør at gamle krigsskip som tyskerne senket under annen verdenskrig, dukker opp.

Restene av et krigsskip fra andre verdenskrig i Prahovo i Serbia.

NTB

Én time siden

Skipene er noen av de hundrevis som Nazi-Tysklands svartehavsflåte senket ved Prahovo i det østlige Serbia i 1944 for å hindre Den røde armés fremrykking, melder Reuters.

De rundt 20 skipsvrakene hemmer fortsatt skipstrafikken når vannstanden er lav, men etter den lange tørken er vannstanden nå nesten på det laveste på hundre år.

Mange av skipene er fortsatt fulle av ammunisjon og eksplosiver og utgjør en fare for båter og folk både i Serbia og Romania.

Et av skipene ligger på en sandbanke.

Tørken og lav vannstand har hemmet skipstrafikken i elver over hele Europa, også på Rhinen og Po, i Tyskland, Frankrike og Italia. I Serbia må myndighetene mudre for å holde elvetrafikken i gang.

Det er ikke bare i Tyskland at historiske gjenstander har dukket opp på grunn av tørken. I Spania har sommertørken avdekket en steinsirkel som ble satt under vann for 60 år siden.

Tørken har herjet med det spanske landskapet i sommer, noe som har ført til en fyllingsgrad på skarve 28 prosent i et vannreservoar i regionen Cáceres, skriver Reuters.

Dolmen de Guadalperal har stort sett ligget under vann de siste 60 årene.

Dermed har en steinsirkel i et hjørne av reservoaret kommet til syne, noe som bare har skjedd fire ganger på nesten 60 år.

Steinsirkelen Dolmen de Guadalperal omtales ofte som Spanias Stonehenge, og antas å være rundt 7000 år gammel. Den ble oppdaget av en tysk arkeolog, men i 1963 havnet den under vann da området ble demmet opp som del av et utviklingsprosjekt under Francos diktatur i Spania.