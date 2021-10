Politiet kaller drapet på britisk politiker en terrorhandling

Britenes statsminister Boris Johnson og opposisjonsleder Keir Starmer møtte opp i Leigh-on-Sea lørdag for å legge ned blomster.

Britisk politi mistenker at angrepet mot politikeren David Amess potensielt kan være knyttet til islamistisk terror.

17 minutter siden

Den 25 år gamle mannen ble arrestert kort tid etter at David Amess ble knivstukket i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea, øst for London. Her holdt Amess møte med folk fra sin egen valgkrets.

Lørdag reiste statsminister Boris Johnson, som også er partifelle av Amess, til åstedet for drapet. Her la han og Labours partileder Keir Starmer ned blomster.

– Sir David trodde helhjertet på vårt land og dets fremtid. Vi har mistet en fin tjenestemann og en høyt verdsatt venn og kollega. Han var én av de snilleste og hyggeligste i politikken, sier Johnson.

Statsministeren satt i et møte med flere av sine ministre vest i England fredag da han fikk den tragiske nyheten. Johnson avbrøt møtet og dro rett tilbake til London.

David Amess var på et velgermøte i denne kirken i Essex da han ble angrepet av en mann. Amess døde kort tid etter.

Gikk direkte til angrep

Ifølge vitner gikk den mistenkte 25-åringen direkte til angrep på David Amess etter at han kom inn i kirken. Politikeren skal ha blitt stukket mange ganger med kniv. Han ble 69 år gammel.

Folk som var til stede, var raske med å varsle redningspersonell. Men to timer etter knivstikkingen opplyste politiet at Amess hadde mistet livet.

I en uttalelse konstaterer riksenheten for politiets antiterrorarbeid, Dean Haydon, at hendelsen er erklært som en terrorhendelse.

Flere britiske medier, deriblant The Guardian, skriver at politiet undersøker om drapet kan ha vært motivert av islamistisk ekstremisme.

The Guardian skriver at politiet har gjennomsøkt to leiligheter i London-regionen. Ifølge antiterrorenheten er de overbevist om at 25-åringen handlet på egen hånd. De leter ikke etter flere gjerningspersoner.

Drapet har sendt sjokkbølger inn i det politiske miljøet i England.

David Amess ble 69 år gammel. Han representerte Southend West i Essex.

Skal gjennomgå parlamentsmedlemmenes sikkerhet

Ifølge The Guardian har innenriksminister Priti Patel beordret en umiddelbar gjennomgang av sikkerheten rundt medlemmer av det britiske parlamentet.

Patel ber samtlige politistyrker om å se på arrangementer der parlamentsmedlemmer deltar, og vurdere sikkerheten her.

John Lamb, konservativ politiker i samme område som den drepte, sier at David Amess foretrakk å holde valgmøter ute blant folk. Han ville komme tett på dem.

Lamb ble selv tilkalt av folk som befant seg i kirken under angrepet på Amess. Han uttaler at flere av politikerens nærmeste medarbeidere var til stede da han ble stukket ned.

David Amess ble 69 år gammel. Han representerte Southend West i Essex.

Amess har representert valgdistriktet Southend West i Essex i det britiske parlamentet siden 1997. Han kom inn i parlamentet første gang i 1983.

Amess har aldri innehatt verv som statsråd eller statssekretær men er en velkjent såkalt backbencher i parlamentet. Amess var ifølge The Guardian spesielt opptatt av dyrs rettigheter. Han var en sterk tilhenger av Brexit.

David Amess etterlater seg kone og fem barn.