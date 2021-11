Den siste tiden har de fornærmet hverandre. Så overrasket supermaktene hele verden.

Kina og USA sier plutselig igjen at de skal samarbeide om klima. De tar opp tråden fra 2015, som endte med Parisavtalen. Men hva betyr det nå?

John Kerry og Xie Zhenhua er begge klimautsendinger og har kjent hverandre i over 20 år. Onsdag kom de to med en felles uttalelse om klima.

11. nov. 2021 20:20 Sist oppdatert 8 minutter siden

Kinas klimautsending startet med en unnskyldning:

– Beklager at jeg er sen, men vi har alle en full timeplan. Særlig gjelder det meg. Jeg må møte John Kerry hver dag, sa Xie Zhenhua, ifølge The New York Times.