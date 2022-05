USA hjelper Ukraina med å drepe russiske generaler. Dette skjedde i Ukraina i natt.

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 5. mai.

En russisk stridsvogn under forberedelsene til paraden under den store seiersdagen i Russland 9. mai.

NTB

5. mai 2022 06:55 Sist oppdatert nå nettopp

USA har bidratt med etterretning som har hjulpet ukrainske styrker med å drepe flere russiske generaler i krigen, skriver New York Times.

Avisen baserer seg på to ikke navngitte høytstående amerikanske tjenestemenn og skriver at målrettede angrep har kunnet finne sted som følge av etterretningsinformasjon som ukrainske styrker har fått i sanntid.

Washington har ifølge avisens kilder gitt detaljer om Russlands forventede troppeforflytninger, åsted og andre detaljer knyttet til russiske mobile militære hovedkvarter. Ukraina har kombinert opplysningene med sin egen etterretning for å gjennomføre artilleriangrep og andre typer angrep som har resultert i at russiske generaler er blitt drept, ifølge avisens kilder.

Ukraina hevder å ha drept rundt tolv russiske generaler, men myndighetene i landet har overfor New York Times avvist å oppgi hvor mange av disse generalene som er drept som følge av amerikansk hjelp.

Russisk militærøvelse

Russiske myndigheter opplyser at landets styrker har gjennomført en simulert øvelse med rakettsystemet Iskander, som kan utstyres med kjernefysiske stridshoder. Simuleringen fant sted i eksklaven Kaliningrad, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva.

Russiske styrker øvde seg på både enkeltangrep og samtidige angrep mot mål som imiterte rakettutskytingssystemer, flybaser, beskyttet infrastruktur, militærutstyr og kommandoposter bestående av en oppdiktet fiende, heter det i uttalelsen.

Etter å ha gjennomført «elektronisk» utskyting, gikk styrkene over til å øve seg på å endre stilliner for å kunne unngå «et mulig gjengjeldelsesangrep».

Kampenhetene øvde seg også på handlinger der de utsettes for stråling og kjemisk forurensing. Over 100 personer deltok i øvelsen, ifølge Moskva.

Les også Dette missilet skal kunne utslette områder på størrelse med Frankrike

Det pågår harde kamper i stålverket Azovstal i den beleirede havnebyen Mariupol. Russland har varslet en stopp i angrepene mot stålverket, slik at sivile kan evakuere.

Evakuerer sivile

Onsdag ble 344 sivile evakuert fra Mariupol og områdene rundt, opplyser FN og ukrainske myndigheter. President Volodymyr Zelenskyj har bedt FNs generalsekretær António Guterres om hjelp til å hente ut resten som har søkt tilflukt under stålverket Azovstal i den beleirede havnebyen Mariupol.

Samtidig har Russland varslet at det torsdag, fredag og lørdag blir stans i angrepene mot stålverket i tidsrommet mellom klokken 7 og 17 for å la sivile bli evakuert fra stedet.

Sivile passerer en ødelagt bygning i Mariupol. Det siste slaget om byen pågår nå for fullt.

Flyalarm gikk over hele landet

Onsdag kveld gikk flyalarmen i nesten hele Ukraina, og det ble meldt om eksplosjoner i regionene Mykolajiv, Kyiv, Tsjerkasij og Zaporizjzja. Natt til torsdag ble det på nytt meldt om luftvernsirener i nesten alle landets regioner, skriver avisen Kyiv Independent.

I tillegg har russiske angrep mot jernbaneinfrastrukturen i Ukraina har ført til omfattende forsinkelser i togtrafikken, ifølge landets statlige togselskap. Russland benytter seg av angrep mot jernbaneinfrastruktur i et forsøk på å hindre forsyninger av våpen og annet militært materiell som fraktes inn til landet fra Vesten.

USA med forsikringer til Sverige

Sverige har fått forsikringer fra USA om at landet vil få støtte under tiden det tar å levere inn en potensiell Nato-søknad. Det forteller Sveriges utenriksminister Ann Linde etter et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i Washington.

Samtidig skal USAs president Joe Biden denne uken snakke med lederne for G7-landene om mulige nye sanksjoner mot Russland.

USA har ifølge to ikke navngitte høytstående amerikanske tjenestemenn bidratt med etterretning som har hjulpet ukrainske styrker med å drepe flere russiske generaler i krigen, skriver New York Times.

Zelenskyj: Krigen er like ille som andre verdenskrig

Krigen i Ukraina er like ille som andre verdenskrig var, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en tale via videolink til to arrangement i Danmark i går kveld, der danskene markerte årsdagen for frigjøringen fra nazistene i andre verdenskrig.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i sin daglige videotale at han har snakket med Israels statsminister Naftali Bennett om Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs omstridte og feilaktige nazi-utsagn. Uttalelsene fra Lavrov søndag førte tidligere i uken til fordømmelser fra Ukraina, USA og Israel. Israel kalte raskt Russlands ambassadør til landet inn på teppet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs møtte sterke reaksjoner etter Hitler-kommentar. Det skapte enormt sinne i Israel.

Mener Zelenskyj har like mye skyld i krigen som Putin

Brasils ekspresident og nå presidentkandidat Luiz Inacio Lula da Silva mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har like mye skyld i krigen som Russlands president Vladimir Putin.

India fordømmer fortsatt ikke Russlands invasjon av Ukraina, men står sammen med Frankrike i en oppfordring om umiddelbar stans i krigshandlingene. Det fremgår av en felles uttalelse etter et møte i Paris mellom Indias statsminister Narendra Modi og Frankrikes president Emmanuel Macron.