Alex Jones må betale Sandy-Hook-foreldre 40 millioner. Og verre kan det bli.

Nå skal retten ta stilling til hvorvidt Jones må betale en skadeerstatning i tillegg. Rettssaken er den første av tre lignende saker mot Jones. Det kan bety slutten for virksomheten hans.

Alex Jones, under den mye omtalte rettssaken som har foregått i Austin, Texas, de siste to ukene.

21 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Scarlett Lewis og Neil Heslin mistet den 6 år gamle sønnen sin i den brutale Sandy Hook-massakren i 2012. Denne uken har rettssaken deres, mot konspirasjonsteoretiker Alex Jones, fått stor oppmerksomhet.

Lewis og Heslin anklager Jones for ærekrenkelse og saksøker ham for rundt 1,5 milliarder kroner. Natt til fredag ble Jones dømt til å betale dem snaue 40 millioner kroner i ordinær oppreisning for skadene han har påført dem.

Jones var ikke til stede i retten da dommen ble lest opp. Utenfor rettslokalet hadde foreldrenes advokat, en fornøyd Mark Bankston, følgende beskjed til pressen:

– Vi er ikke ferdige, folkens.

Juryen skal nå ta stilling til om Jones også må betale Lewis og Heslin en egen skadeerstatning. Kravet fra foreldrene er på 730 millioner kroner. Dette er en straff som kommer i tillegg, dersom retten finner Jones’ handlinger eller oppførsel spesielt skadelig.

– Med tanke på at det fortsatt skal tas stilling til skadeerstatning, og at flere lignende rettssaker mot Jones står for tur, er det klart at hans tid på den amerikanske scenen endelig går mot slutten, sa Bankston. Det skriver CNN.

Mark Bankston, foreldrenes advokat, var fornøyd med juryens beslutning.

«Et levende helvete»

Bakgrunnen for saken er at Jones har påstått at Sandy Hook-massakren var en bløff. 20 elever og seks voksne ble drept under skoleskytingen i 2012, som er USAs dødeligste skoleskyting noensinne.

Jones har hevdet at ingen ble drept, og at foreldrene til de drepte barna var skuespillere. Han har også hevdet at det hele var iscenesatt av myndighetene for å innføre strengere våpenlover.

Den etter hvert veletablerte konspirasjonsteorien har ført til at flere pårørende er blitt trakassert av fanatiske Jones-tilhengere. Lewis og Heslin har omtalt årene etter massakren som «et levende helvete», og påpekt at Jones’ teorier har ført til mye lidelse.

Ifølge foreldrenes advokater har de leid inn sikkerhetsvakter under rettssaken, i frykt for at tilhengere av Jones vil forsøke å skade dem.

I retten denne uken erkjente Jones at det var uansvarlig av ham å påstå at massakren var en iscenesatt bløff, og at foreldrene var skuespillere. Han forsikret retten om at han nå var overbevist om at massakren hadde funnet sted. Det å møte foreldrene skal ha fått ham til å endre mening.

Til tross for erkjennelsen, har Jones under rettssaken fortsatt å bruke plattformen sin til å angripe jurymedlemmene og dommeren i saken mot ham. Det skriver BBC.

Scarlett Lewis og Neil Heslin under rettssaken. De er allerede blitt tilkjent 40 millioner kroner i ordinær oppreisning. De krever ytterligere 730 millioner i skadeerstatning. Det skal retten nå ta stilling til.

De sensasjonelle meldingene

Under rettssaken er vondt blitt til verre for Jones. Onsdag kom det frem at han i flere år har løyet om meldinger knyttet til Sandy Hook-massakren.

Han hevdet å ha lett etter disse selv på telefonen, uten å ha funnet noen. Foreldrenes advokat, Mark Bankston, kunne motbevise dette, på sensasjonelt vis.

Ved en angivelig feil skal Bankston ha fått tilsendt en fullstendig kopi av alle meldingene konspirasjonsteoretikeren har sendt de siste to årene. Disse fikk han fra Jones’ egne advokater.

Bankston anklaget derfor Jones for å ha forsøkt å skjule bevis, og argumenterte for at konspirasjonsteoretikeren har begått mened ved å tidligere nekte for at meldinger om Sandy Hook-massakren eksisterte.

Nå har 6. januar-komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen bedt om innsyn i meldingene. Jones skal ha brukt sitt nettverk til å spre informasjon om Kongress-stormingen. Det skriver The New York Times.

27. juli ankom Alex Jones rettssaken med en teipbit hvor det sto «Save the 1st». Det viser til den amerikanske grunnlovens første tillegg, som sikrer amerikanere ytringsfrihet.

«En stor seier for sannheten»

Jones har omtalt saken mot ham som et angrep på ytringsfriheten. Til tross for at det fortsatt kan bli langt verre for ham, kaller han den første dommen «en stor seier for sannheten». Det begrunner han med at foreldrene fikk langt mindre i ordinær erstatning enn de krevde.

– De trodde de skulle stenge oss ned. Men juryen forsto sannheten, og motsto propagandaen, sa Jones i et videoklipp publisert på Infowars.

Samtidig oppfordret han tilhengerne til å kjøpe produktene han selger på nettsiden sin. Han sier de er blakke, og at selskapet hans «trenger økonomisk støtte for å holde det gående».

Moderselskapet til Infowars, Free Speech Systems LLC, som er utestengt fra Youtube, Spotify og Twitter for hatprat, søkte om konkursbegjæring forrige uke.

En annen gruppe Sandy-Hook-familier har saksøkt Jones i staten Connecticut. Behandlingen av dette søksmålet kan bli utsatt, som følge av konkursbegjæringen.

Advokater som representerer de etterlatte familiene har anklaget Jones for å ha tappet Free Speech Systems LLC for å beskytte seg mot potensielle dommer hvor han blir dømt til å betale oppreisning eller erstatning.

En av advokatene fortalte CNN tidligere denne uken, at selskapets konkursangivelse indikerte at 604 millioner kroner hadde blitt trukket fra selskapet i 2021 og 2022.

Rettssaken er den første av tre lignende saker mot Jones, som etter planen skal opp i retten i månedene som kommer.