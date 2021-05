Bombing, korona og en hund som ikke var stueren. Slik beskriver den tidligere rådgiveren en dag i Downing Street 10.

Han var statsminister Boris Johnsons nærmeste. Nå strides kommentatorene om hvilken betydning det eksplosive vitnemålet til Dominic Cummings vil få.

Boris Johnsons tidligere høyre hånd hadde lite pent å si om sin tidligere sjef da han forklarte seg i syv timer for en Underhus-komite denne uken. Foto: Parliament TV, Reuters/NTB

Nå nettopp

Denne uken har britene fått et helt unik innblikk i Downing Street 10. Det kunne vært hentet fra en tv-serie. Men det handler om noe dypt tragisk. Kunne livene til titusener av briter vært spart i koronapandemien?

Boris Johnson og Dominic Cummings var for et halvt år siden en duo som jobber sammen. Nå har Cummings blitt Johnsons hardeste kritiker. Foto: Matt Dunham / AP

La oss starte 12. mars 2020. Dette var dagen Norge stengte ned. I Storbritannia kunne folk fortsatt leve nokså normalt.

I Downing Street 10, statsministerens kontor og bolig i London, begynte imidlertid alvoret å gå opp for dem som styrte landet.

Hvis man skal tro historien til Dominic Cummings (49), statsminister Boris Johnson tidligere nære rådgiver og strateg, var dagen preget av et kaos av helt historiske dimensjoner.

Denne uken forklarte han seg til Underhuset i en høring om myndighetenes håndtering av koronapandemien. Han la ingenting i mellom.

Fakta Hvem er Dominic Cummings? Er en konservativ politisk strateg som var sjefsrådgiver for Boris Johnson fra juli 2019 til november 2020. Hadde tidligere vært rådgiver for daværende utdanningsminister Michael Gove. Cummings var sjef for kampanjen for å få Storbritannia ut av EU. I filmen The Uncivil War som handler om valgkampen, spiller Benedict Cumberbatch Cummings. Blir sett på som hjernen bak brexit-tilhengernes seier og også Boris Johnsons store seier i parlamentsvalget i 2019. I mai 2020 kom det frem at Cummings hadde reist til sine foreldre i Durham, tross nedstengningen og at han kjente symptomer på korona. Er kontroversiell, er blitt sett på som hensynsløs og kompromissløs. Kom på kant med flere statsråder og rådgivere. Har etter sin avgang kritisert regjeringen for deres håndtering av koronakrisen. Vis mer

I november i fjor pakket Dominic Cummings sakene sine og forlot Downing Street. Der hadde han i praksis vært statsministerens stabssjef. Foto: Yui Mok, PA/NTB

Her er noen av påstandene:

Flere titusen menneskeliv kunne vært spart om regjeringen hadde gjort jobben sin.

Boris Johnson dro på ferie i stedet for å håndtere viruset og mente krisen var hausset opp.

Strategien var å oppnå flokkimmunitet fordi ingen trodde det var mulig å slå ned viruset og at vaksine ikke ville komme i tide.

Eldre ble sendt hjem fra sykehus uten å bli testet, de smittet andre på sykehjemmene.

Systemet var fullstendig uforberedt på krisen.

Helseminister Matt Hancock burde fått sparken for 15–20 feil han har gjort.

Statsministeren selv beskrives som en handlevogn som er helt uten styring og farer mellom reolene, ifølge Cummings. Johnson og Hancock har avvist påstandene.

Boris Johnson har avvist Cummings påstand om at titusener døde på grunn av regjeringens håndtering av covid-19-pandemien. Foto: GLYN KIRK, AFP/NTB

– Trump ville bombe

Den knusende dommen over regjeringens håndtering er helt spesiell fordi det altså kommer fra han som var statsministerens nærmeste rådgiver. Før jul i fjor kunne man se Dominic Cummings gå ut av Downing Street for siste gang, med esken sin under armen. Da var han og Johnson røket uklar.

Tilbake til scenen fra 12. mars i fjor. Det var en surrealistisk dag på jobben, men talende for kaoset som han mener rådet, ifølge Cummings.

Regjeringens kriseutvalg, Cobra, var aksjon. Men de viktige diskusjonene om man skulle innføre karantene og be folk holde seg hjemme, ble avsporet.

Downing Street hadde fått en telefon fra Washington. Daværende president Donald Trump ville ha britene med på et bombetokt i Midtøsten samme kveld.

Boris Johnsons samboer Carrie Simonds med hunden Dilyn. Hun skal ha vært opprørt over avisskriverier om at de ikke ville ha hunden likevel fordi han ikke var blitt stueren. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP/NTB

– Var opptatt av lekk hund

I tillegg var Johnsons samboer opprørt over en artikkel i The Times, ifølge Cummings. Den handlet om hunden deres, Dilyn. Det ble spekulert i om hunden, som ennå ikke var stueren, var blitt et problem. Samboeren Carrie Symonds var opprørt over påstandene og ville angivelig at kommunikasjonsfolkene tok seg av dette.

– Det var en helt sinnsyk situasjon. Halvparten av huset jobbet med spørsmålet om vi skulle bombe Irak. Halvparten diskuterte om vi skulle ha karantene eller ikke. Og så har du statsministerens kjæreste som går bananas over noe som er helt trivielt, sa Cummings.

– Mot katastrofe

Britene sa nei til bombing. Boris Johnson satte visst selv ned foten for å forfølge hundehistorien. Og til slutt samme kveld satt en gruppe medarbeidere bøyd over grafer over smitteutviklingen. De fikk panikk. Helsevesenet ville bryte sammen.

– Vi går mot full katastrofe. Vi trenger en plan B, var oppsummeringen kl 21 om kvelden, ifølge Cummings.

Utblåsningen fra Cummings har preget britiske medier den siste uken. Anklagene mot statsministeren og regjeringen er alvorlige. 128.000 briter har dødd i koronapandemien. Bare fire land i verden har registrert flere. Den britiske regjeringen ventet lenger enn andre med å stenge ned.

Cummings mener helseminister Matt Hancock burde fått sparken 15–20 ganger. Foto: Victoria Jones, PA/NTB

Er best på kaos?

Spørsmålet er om de harde anklagene om kaos og inkompetanse kan få noen konsekvenser for Boris Johnson? Cummings er ingen populær mann.

Tidligere statsminister David Cameron skal ha beskrevet ham som «karrierepsykopat» i sin tid. Mannen som regnes som hjernen bak brexit og som en genial kampanjegeneral, kalles bitter og hevngjerrig. Både han og Johnson har vært hengt ut som løgnere. Cummings ble selv tatt for karantenebrudd.

John Forsyth er kommentator i The Spectator, et konservativt tidsskrift der Boris Johnson selv har jobbet. I The Times skriver han at kaos nettopp er Johnsons paradegren. Det har vært oppskriften i hans seire. Anklagene om at det er fullstendig kaos i Downing Street, trenger derfor ikke ramme ham.

Men også Forsyth mener det er alvorlig at beredskapen mot pandemien var så elendig og at statsapparatet tilsynelatende ikke fungerte godt nok. The Guardian peker også på at Storbritannia ikke var godt nok forberedt. Det var ingen land. Derfor måtte lederne improvisere. Der sviktet Johnson fullstendig og var uegnet til å lede landet, mener avisen.

Men kommentator Martin Kettle i samme avis tror ikke at Cummings vitnemål vil felle Johnson. Statsministeren har fått æren for at vaksineringen av britene har gått så fort. Derimot mener avisen at det må gjøres en grundig gransking av alt som gikk galt.

Spørsmålet er når og om den kommer.