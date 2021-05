Israel trapper opp angrep mot Gazastripen

Israel fortsatte natt til fredag å beskyte mål på Gazastripen fra stridsvogner på israelsk side av grensen og fra luften.

En israelsk stridsvogn på den israelske siden av grensen skjøt mot mål på Gazastripen torsdag kveld. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

NTB-AFP

14. mai 2021 00:13 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbyrået AP og avisen Times of Israel meldte at nattens angrep så ut til å være det største fra Israels side til nå denne uken.

Røde flammer lyste opp himmelen mens folk våknet av lyden av eksplosjoner i utkanten av Gaza by. Angrepene var så kraftige at folk inne i byen, flere kilometer unna, skrek av frykt, skriver nyhetsbyrået.

– Jeg sa at vi kom til å la Hamas måtte betale svært dyrt. Det gjør vi nå, og vi kommer til å fortsette å gjøre det på kraftfullt vis, sa statsminister Benjamin Netanyahu i en videouttalelse.

Tidligere torsdag kveld begynte israelske stridsvogner å skyte artillerigranater inn på Gazastripen.

Ingen på bakken

Den israelske hæren (IDF) ga inntrykk av at en ny fase med bakkestyrker var på gang like etter midnatt natt til fredag den sendte ut en uttalelse til mediene der det het at soldater var på Gazastripen. Nyhetsbyrået AFP fikk endog bekreftet opplysningen.

«Hærens talsmann Jonathan Conricus bekreftet at israelske soldater hadde gått inn på den palestinske enklaven, uten å oppgi noe antall», skrev AFP.

To timer senere sendte IDF ut en melding der de opplyste at forvirringen skyldtes intern kommunikasjonssvikt, og at det er «ingen soldater» på Gazastripen.

9.000 reservister

Torsdag uttalte en høytstående diplomatisk kilde sa til israelske Channel 12 at man vurderer å sette i gang en bakkeoperasjon for å besvare de pågående rakettangrepene fra Gazastripen mot Israel.

9.000 reservister er blitt satt i beredskap i forkant av en eventuell bakkeinvasjon, opplyste Israels forsvarsminister Benny Gantz tidligere på dagen. Uttalelsen kom to dager etter at hæren hadde godkjent mobilisering av 5.000 reservister.

Raketter

Striden mellom Israel og palestinerne skjøt fart mandag kveld da Hamas begynte å skyte raketter mot Jerusalem som svar på det Hamas mente var israelske provokasjoner. Hamas hevdet å ville beskytte Jerusalem. Israel svarte raskt med luftangrep mot Hamas-mål på Gazastripen.

Siden har det blitt skutt nesten 2.000 raketter fra Gazastripen mot Israel.

På israelsk side er det meldt om sju drepte, blant dem en liten gutt, samt en rekke sårede.

Den Hamas-kontrollerte Gazastripens helsedepartement opplyser at det der er registrert 109 drepte palestinere, blant dem 28 barn og 15 kvinner, og 621 sårede. Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har bekreftet rundt 20 drepte blant sine egne, og flere militære ledere skal være blant dem.

Angrep og sammenstøt

Situasjonen har blitt forverret ved at ytterliggående jøder har støtt sammen med både israelske arabere og politi, og israelske arabere har støtt sammen med israelsk politi, i flere byer i landet. Netanyahu og flere andre høytstående politikere har fordømt sammenstøtene.

I Tel Aviv marsjerte en gruppe høyreekstreme jøder gjennom Hatikva-nabolaget torsdag og ropte «død over araberne». Senere kom det til sammenstøt der også journalister ble angrepet.

– Ingenting kan rettferdiggjøre lynsjing av arabere begått av jøder. Og ingenting kan rettferdiggjøre lynsjing av jøder begått av arabere, sa Netanyahu torsdag.

Han advarte om at Israel nå kjemper en kamp «på to fronter».

Sikkerhetsrådet

Natt til fredag bekreftet norske myndigheter at FNs sikkerhetsråd skal møtes søndag klokken 10 (16 norsk tid) på anmodning fra Norge, Kina og Tunisia.

Dette blir det tredje møtet om konflikten mellom Israel og palestinerne på under en uke. FNs sikkerhetsråd møttes bak lukkede dører mandag og onsdag, begge gangene på anmodning fra Norge, Kina og Tunisia. Begge gangene presenterte de tre landene forslag til felles uttalelse som USA ikke ville stille seg bak.

– Det er mer et spørsmål om det er hensiktsmessig med en uttalelse nå eller ikke, sammenholdt med andre initiativer de har, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB onsdag da hun kommenterte USAs ståsted.

Det tredje møtet søndag skal gå for åpne dører.