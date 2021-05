Ingen tegn til våpenhvile mellom Israel og Hamas

Utenriksminister Antony Blinken signaliserer at USA ikke vil kreve våpenhvile mellom Israel og Hamas nå. Mandag blokkerte USA en ny uttalelse i Sikkerhetsrådet.

De israelske luftangrepene mot Gazastripen krever stadig flere liv, samtidig som Hamas fortsetter rakettangrepene mot Israel. Også i Israel krever konflikten sivile liv. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

NTB-AP

17. mai 2021 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

Den blodige opptrappingen i den israelsk-palestinske konflikten hadde mandag vart i over en uke. Over 200 mennesker er drept – de fleste palestinere på Gazastripen, der Hamas har makten.

Det var mandag en rekke nye angrep. Hamas-soldater avfyrter raketter mot Israel, som svarte med artilleri og luftangrep. Røde halvmåne, som tilsvarer Røde Kors, opplyser at et av kontorene deres i Gaza ble truffet i et israelsk angrep.

I løpet av en uke har FNs sikkerhetsråd holdt tre hastemøter om konflikten, men hver gang har USA satt foten ned for en felles uttalelse der rådets 15 medlemsland krever en slutt på volden.

Tekstforslagene har vært utarbeidet av Norge, Tunisia og Kina, og kun USA, som er en av rådets vetomakter, skal ha sagt nei. Mandag blokkerte USA nok en gang en uttalelse utarbeidet av Norge, Tunisia og Kina, opplyser diplomater til AFP.

Dette bildet viser raketter som ble skutt ut fra Gazastripen mot Israel mandag. Foto: Khalil Hamra / AP

Samtidig ber Kina amerikanerne spille en mer konstruktiv rolle.

– Vi ber USA om å være seg sitt ansvar bevisst og innta en upartisk holdning for å støtte Sikkerhetsrådet og spille sin rolle i å kjøle ned situasjonen og gjenoppbygge tilliten til en politisk løsning, sa talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian, på en pressekonferanse i Beijing.

Det er Kina som nå har det roterende formannskapet i Sikkerhetsrådet.

USAs utenriksminister Antony Blinken viser foreløpig ingen tegn til å ville kreve en våpenhvile mellom Israel og Hamas. Her er han på en pressekonferanse i København. Foto: Saul Loeb / Pool Photo via AP / NTB

Biden i ny samtale med Netanyahu

USAs president Joe Biden sier han skal ha en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om den israelsk-palestinske konflikten mandag.

– Jeg skal snakke med statsministeren om en time, og jeg vil kunne snakke med dere etter det, sa Biden til journalister i Det hvite hus mandag kveld norsk tid.

Uttalelsen var svar på et spørsmål om han vil slutte seg til internasjonale krav om en våpenhvile mellom Israel og Hamas på palestinske Gazastripen.

– Partene bestemmer

USAs utenriksminister, som mandag besøkte Danmark, sier at USA er villig til å støtte partene hvis de selv skulle ønske en våpenhvile.

– Ethvert diplomatisk initiativ som fremmer den muligheten, er noe vi vil støtte. Men i siste instans er det opp til partene å gjøre det klart at de ønsker en våpenhvile, sa Blinken på en pressekonferanse i København.

Uttalelsen kom etter at både FNs sikkerhetsråd og utenriksministre fra muslimske land i helgen har holdt hastemøter for å kreve en stans i blodsutgytelsene.

Men også helgens møter endte med at USA igjen sa nei til en felles uttalelse, slik landet også gjorde onsdag og mandag for en uke siden. Landets FN-ambassadør understreker i stedet at USA jobber iherdig via «diplomatiske kanaler» for å få slutt på kampene.

– Teksten nevner ikke Hamas

Ifølge den israelske avisen The Times of Israel ble ikke Hamas' rakettangrep mot Israel nevnt i tekstforslaget, og avisen spekulerer på om dette kan ha bidratt til at USA blokkerte en felles uttalelse.

I tekstutdragene som avisen publiserte mandag, er heller ikke de israelske angrepene mot Gazastripen nevnt eksplisitt.

I teksten uttrykkes det imidlertid alvorlig bekymring for sivile tap i forbindelse med den siste opptrappingen. I tillegg blir alle parter bedt om å handle i tråd med Genèvekonvensjonen og beskytte sivile, spesielt barn, fra å bli angrepet. Det står også at det trengs humanitær hjelp til den palestinske befolkningen på Gazastripen umiddelbart, ifølge The Times of Israel.

I teksten blir det uttrykt bekymring for volden som nylig har utspilt seg i Jerusalem, og det oppfordres til at muslimer fortsatt må ha rett til å be i al-Aqsa-moskeen. Det blir dessuten uttrykt bekymring for de mulige tvangsutkastelsene av palestinere fra flere boliger i israelsk-annekterte Øst-Jerusalem.

I teksten gjentas det dessuten støtte til en tostatsløsning i den israelsk-palestinske konflikten.

Talsmann for Kinas utenriksdepartement Zhao Lijian ber USA spille en mer konstruktiv rolle. Foto: Andy Wong / AP / NTB

Kinesisk refs av Israel

Det var Kinas utenriksminister Wang Yi som ledet søndagens digitale møte i Sikkerhetsrådet. Han sa da at situasjonen er så farlig og prekær at det trengs en umiddelbar våpenhvile.

– Verdenssamfunnet må handle nå med det samme og gjøre mer for å unngå at situasjonen forverrer seg, og hindre regionen i å skli tilbake i uroligheter og beskytte folks liv, sa han.

På mandagens pressekonferanse i Beijing langet den kinesiske talsmannen ut mot Israel.

– Israel må vise tilbakeholdenhet, rette seg etter de relevante FN-resolusjonene, slutte å rive palestinske hus, slutte å utvise palestinere og slutte å utvide sitt bosetterprogram, slutte med trusler om vold og provokasjoner mot muslimer og respektere Jerusalems status quo som et religiøst hellig sted, sa Zhao.

Kina har lenge fremstått som en sterk støttespiller for palestinernes sak, samtidig som landet har etablert tettere politiske, økonomiske og militære bånd med Israel.

Under møtet i Sikkerhetsrådet sa Wang også at Kina vil trappe opp innsatsen for å få i stand fredssamtaler og han gjentok at både israelere og palestinere er velkommen til direkte fredsforhandlinger i Kina.

Avviste forslag om våpenhvile

Også Egypt og Russland har engasjert seg for å roe situasjonen. Russlands viseutenriksminister, Mikhail Bogdanov, sa onsdag at Hamas er åpne for en våpenhvile.

– Hamas er forberedt på å avslutte alle militære angrep mot Israel, så lenge det er gjensidig, sa Bogdanov i en uttalelse.

Men Israel har avvist Hamas’ våpenhvileforslag.

– Foreløpig er det ingen sluttdato for operasjonen, sa Israels forsvarsminister Benny Gantz på et besøkt i byen Ashkelon onsdag, melder The Times of Israel.

– Vi vil ikke høre på moralske prekener fra noen organisasjoner eller institusjoner når det gjelder retten og plikten vi har til å beskytte innbyggerne i Israel.