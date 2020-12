Brexit-avtale eller ikke? Fest sikkerhetsbeltene! Det blir kaos på grensene uansett.

BRUSSEL (Aftenposten): Tyske biler, fransk vin, italiensk prosecco og dansk bacon. I over 40 år har handelen gått sømløst over Den engelske kanal. Den tid er over.

Dette er skrekksecenairet: At 7000 lastebiler hver dag bli stående fast i kø på grunn av strengere tollregime. Aaron Chown / Reuters/NTB

13. des. 2020 07:12 Sist oppdatert nå nettopp

Fra 1. januar 2021 vil det skje enorme endringer – enten det blir en avtale mellom Storbritannia og EU eller ikke.

For selv med en avtale skal Storbritannia forlate både EUs indre marked og EUs tollunion.