Mot flertall i Senatet for Trumps høyesterettsnominasjon

Cory Gardner, en av flere som kan avgjøre om Republikanerne får flertall i Senatet om høyesterett, sier han vil vurdere president Donald Trumps kandidat.

Folk samlet seg lørdag for annen kveld på rad for å minnes høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, som døde fredag. J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

Senatoren fra Colorado slo seg dermed sammen med andre republikanske senatorer som har lovet å vurdere Trumps kandidat til å erstatte nylig avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Gardner sier han vil stemme for en person som «beskytter grunnloven, ikke er lovgivende og opprettholder loven».

– Skulle en kvalifisert kandidat som møter disse kravene bli foreslått, vil jeg stemme bekreftende, sier Gardner.

Flertall i Senatet

Han sa ikke noe om avstemmingen burde skje før eller etter presidentvalget 3. november. Gardner har tidligere sagt at man burde vente med avstemningen, og vendingen kan bety at bare to eller tre republikanere vil stemme mot Trumps utnevnelse.

Republikanerne har flertall i Senatet med 53 mot 47 plasser, og selv om tre republikanske senatorer ikke stemmer for Trumps kandidat, kan visepresident Mike Pence avgjøre utfallet med sin stemme.

Fire republikanske senatorer kunne derimot hindret en hurtig utnevnelse fra Trump. Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra Maine bekreftet begge i helgen at de ikke vil godkjenne noen ny dommer før valgdagen 3. november. Presidenten svarer med å si at de kommer til å bli hardt straffet av velgerne.

Avstemning i år

For samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. Gardner søker gjenvalg og blir utfordret av demokratenes John Hickenlooper. Det ses som årsaken til at Gardner nå sier at han vil støtte Trumps kandidat.

Det er usikkert hvordan Mitt Romney vil stemme, mens Chuck Grassley sier han ikke kommer til å motsette seg presidentens plan.

Trump sier han vil nominere en kandidat til Høyesterett fredag eller lørdag, og republikanernes flertallssleder Mitch McConnell sier Senatet skal stemme over Trumps nominasjon til ny dommer før året er omme.