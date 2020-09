To personer pågrepet etter knivangrep i Paris – flere skadet

Flere personer er skadet i et knivangrep øst i Paris. Det opplyser politiet i byen.

Politi og redningspersonell i Paris’ gater etter at fire ble skadet i knivangrep fredag. Thibault Camus / AP / NTB

25. sep. 2020 12:42 Sist oppdatert nå nettopp

Angrepet fant sted nær de tidligere lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Disse lokalene ble rammet av et terrorangrep i 2015.

Nå har politiet pågrepet to som de tror har gjennomført knivangrepet.

Den første ble arrestert ved operahuset L’ Opera Bastille rundt klokken 12.45. Den pågrepne hadde blod på klærne, ifølge Le Figaro. Politiet sier nå at de ikke leter etter flere gjerningspersoner.

Klokka 14 meldte Reuters at en ny mistenkt er pågrepet av politiet.

Rettssak pågår etter Charlie Hebdo

Det har vært motstridende beskjeder om skadeomfanget. Statsminister Jean Castex sa ifølge Reuters at det er fire skadede. Nå melder politiet ifølge Reuters at det skal være to ofre. En av dem skal være skadet, men ikke livstruende.

AP melder at to personer er kritisk skadet.

Statsminister Castex avbrøt et besøk nord i Paris for å følge utviklingen. Knivangrepet skjer mens det pågår rettssak mot flere som angivelig skal ha medvirket til angrepet i 2015, der 12 mennesker ble drept.

Politiet i nærheten av de tidligere lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Gonzalo Fuentes / Reuters / NTB

Vitne skal ha sett macheteangrep

Europe 1 radio har intervjuet et vitne som skal ha hørt et skrik fra kontoret sitt.

– Jeg så ut av vinduet og så en kvinne som lå på bakken og hadde fått et slag i ansiktet fra det som sannsynligvis var en machete, sier vitnet.

Politibetjenter på stedet opplyste at det er funnet en mistenkelig pakke i området, som er blitt sperret av. Ifølge Reuters er det ikke funnet eksplosiver i pakken.

Skolebarn ble holdt innendørs i området rundt der angrepet skjedde, ifølge Reuters.

