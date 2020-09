Politimenn siktet for Floyd-drap møtte i retten

Politimennene som er siktet for å ha drept afroamerikaneren George Floyd under en pågripelse i Minneapolis, møtte fredag for første gang personlig i retten.

De fire tidligere politimennene Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao er siktet for å ha drept 46 år gamle George Floyd under en pågripelse i Minneapolis 25. mai. Chauvin (t.v.) er siktet for forsettlig drap, de tre andre for medvirkning. AP / NTB scanpix

NTB-AFP

11. sep. 2020 22:17 Sist oppdatert nå nettopp

Mens demonstranter utenfor rettsbygningen krevde rettferdighet for Floyd, forsøkte de fire siktede politimennene inne i rettssalen å legge skylden på hverandre.

Derek Chauvin ble filmet da han 25. mai presset kneet mot halsen til 46-åringen, som kort tid etter ble erklært død.

Både Chauvin og de tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen, fikk sparken dagen etter. Chauvin er siktet for forsettlig drap, de øvrige tre for medvirkning.

Demonstranter samlet seg fredag utenfor rettslokalet i Minneapolis der de fire politimennene, som er siktet for drapet på George Floyd i mai, møtte. AP / NTB scanpix

Møter personlig

I rettsmøtet fredag hevdet Chauvin at Floyd døde som følge av en overdose fentanyl, og han anklaget også to av de andre siktede politimennene for ikke å ha sjekket Floyds tilstand tilstrekkelig i løpet av minuttene Floyd lå på bakken.

Påtalemyndigheten avviste Chauvins påstand om overdose som «latterlig» og sa at alle de fire siktene må stilles for retten samtidig med den begrunnelse at de alle samarbeidet tett med hverandre under pågripelsen.

Både Chauvin og de tre andre politimennene forsøker å få overbevist retten om at det må holdes fire separate rettssaker. Chauvins forsvarere ønsker også at rettssaken flyttet til en annen delstat.

Advokat Ben Crump representerer familien til George Floyd. Han avviser påstanden om at Floyd skal ha dødd som følge av en overdose. Jim Mone / AP / NTB scanpix

Obduksjonsrapporter

Det foreligger tre obduksjonsrapporter i saken, og to av dem er offentlige. Den ene fastslår at Floyd døde som direkte følge av den brutale pågripelsen, mens den andre konkluderer med at 46-åringen hadde underliggende helseproblemer.

En tredje obduksjonsrapport, bestilt av Floyds familie, konkluderer også med at han døde som følge av politivold.

Bistandsadvokaten til Floyds familie tar kraftig avstand fra påstanden om at Floyd skulle ha dødd som følge av en overdose fentanyl.

– Den eneste overdosen som drepte George Floyd, var en overdose overdreven maktbruk og rasisme fra politiet i Minneapolis, sa advokat Ben Crump på pressekonferanse fredag.

40 års fengsel

Politiet i Minneapolis mottok opp gjennom årene 18 klager på Chauvin, flere av dem på grunn av nedsettende språkbruk.

Kun to av klagene endte med disiplinærstraff, og i begge tilfellene fikk han en skriftlig advarsel.

Chauvin har siden mai sittet isolert i høysikkerhetsfengselet Oak Park Height i delstaten Minnesota. Dersom han blir funnet skyldig i forsettlig drap, er strafferammen for dette opptil 40 års fengsel i Minnesota.

Hendelsen utløste store demonstrasjoner og opptøyer over hele USA og ga næring til Black Lives Matter-bevegelsen.

