Store deler av verden refser kuppet, men to land kan bli avgjørende

Norsk Myanmar-ekspert tror ikke militæret får styre landet lenge.

I Tokyo protesterte folk fra Myanmar mandag mot militærkuppet i hjemlandet. Flaggene på munnbindet er Myanmars flagg og flagget for Aung San Suu Kyis parti, Nasjonalligaen for demokrati. Foto: ISSEI KATO, Reuters/NTB

Mandag morgen kom kunngjøringen. Den kom via det myanmarske militærets TV-kanal Myawaddy: «En unntakstilstand er erklært i tråd med paragraf 417 i grunnloven fra 2008. (...) Styringen er overført til øverstkommanderende ...»

Hva begrunnes kuppet med?

Nyhetsoppleseren kom med tre påstander. De skulle forklare hvorfor militæret overtok makten i ett år:

Forferdelig valgfusk 8. november. Valgstyret tok ikke tak i fusket. Mistillit til valgstyret utløste i sin tur protester i landet.

Landets leder Aung San Suu Kyi og hennes parti, NLD, vant en brakseier i valget. Det ble senere bekreftet av landets valgstyre og valgobservatører. Hærens foretrukne parti gikk derimot på en real smell. Siden har forsvarssjef og general Min Aung Hlaing påstått at valget var manipulert.

Suu Kyi har nå bedt folk gjøre motstand mot kuppet.

Fakta Myanmar Land i Sørøst-Asia med 54 millioner innbyggere. Het tidligere Burma, et navn som fortsatt til dels er i bruk. Var under britisk styre fra 1824 til 1948. Styrt av en militær junta fra 1962 til 2011. De siste årene har landets faktiske leder vært Aung San Suu Kyi. Hun vant fredsprisen da hun satt i husarrest under militærregimet. Hennes internasjonale omdømme fikk imidlertid riper i lakken etter forfølgelsen av folkegruppen rohingyaene. Kilde: Wikipedia/Aftenpostens arkiver Vis mer

Var det ventet?

Historiker og fredsforsker Stein Tønnesson har selv bodd i Myanmar og er ekspert på nasjonsbygging i regionen. Han ble svært overrasket over kuppet mandag.

– Ryktene svirret jo, men jeg tok dem ikke på alvor. Jeg fikk sjokk, vedgår han.

Han peker på hvor total valgseieren var for Aung San Suu Kyi, en tidligere nobelprisvinner.

– Militæret står svært svakt i opinionen. Jeg trodde derfor de ikke ville våge et kupp, sier Tønnesson.

Folk fra Myanmark bosatt i Thailand protesterte mandag utenfor hjemlandets ambassade i Bangkok. Foto: Sakchai Lalit, AP/NTB

Hvorfor skjedde kuppet nå?

Tiden mellom valget og overtagelse er enda litt lengre i Myanmar enn USA, påpeker forskeren. Det nye parlamentet skulle tre sammen nå. Det skulle velge president. Generalen ville i stedet ha en omtelling av stemmene.

– Aung San Suu Kyi nektet. Derfor kom kuppet nå, sier Tønnesson.

Vil de militære styre lenge?

Unntakstilstanden skal vare ett år, ifølge erklæringen på TV. Kuppmakerne har lovet at det da skal holdes valg.

– Kan vi stole på det?

– Nei, sier Tønnesson.

Han viser til to grunner: Løfter om valg og stadige utsettelser har skjedd ofte før i landet. Å holde valg i Myanmar, er en omfattende prosess.

– Der krever store forberedelser, sier Tønnesson.

Han påpeker også at kuppet etter alt å dømme er upopulært internt i de væpnede styrkene. Han viser til at militæret sto sentralt i å legge til rette for overgang til sivilt styre og i utformingen av den nye grunnloven.

– Jeg tror ikke generalen sitter ved makten lenge, sier han.

Han viser til at folket reagerer: Militæret har lav legitimitet, Aung San Suu Kyi har høy.

Hva kan andre land gjøre?

Før kuppet advarte en rekke vestlige ambassadører, blant dem den norske, mot en maktovertagelse. Refsen etterpå har kommet i strie strømmer. Flere store land reagerer.

– USAs utenriksminister Antony Blinken har vært tydelig. Enkelte asiatiske er derimot mer forsiktige. Både Filippinene og Kambodsja sier at dette er en intern sak for Myanmar, påpeker Tønnesson.

Hva vestlige land mener, er likevel ikke nødvendigvis avgjørende. Det store spørsmålet er hva Kina og Japan gjør, fremholder forskeren.

– Kina har et godt forhold til Aung San Suu Kyi. Landet overrakte for eksempel nettopp en gave på 400.000 dollar til fredssenteret hennes. Militæret har derimot et litt mer anstrengt forhold til Kina, sier han.

Årsaken er at enkelte opprørsgrupper får sine våpen fra Kina.

Hvorfor Kina og Japan?

Tønnesson forklarer slik hvorfor Kina og Japan er sentrale:

Kina kan slutte å overføre penger. Landet kan skape problemer ved grensen og for handelen. Kina er et viktig marked for Myanmar. Blant annet selger de mye mais til Kina.

Japan gir mye støtte til infrastruktur i Myanmar. Landet er også populært blant folk. Japan er rett og slett det landet folk liker best, anfører Tønnesson. Aung San Suu Kyi har også hatt et tett forhold til Japans spesialutsending til Myanmar.

Hva sier Kina og Japan så langt?

Kina kan havne i en prinsipiell knipe hvis landet ønsker å kritisere kuppmakerne. Vanligvis refser Kina enhver utenlandsk innblanding i Kinas saker.

Kinesisk UD-talsmann Wang Wenbin holdt mandag en orientering.

– Kina er en vennligsinnet nabo. Vi håper alle sider i Myanmar håndterer uenigheten om konstitusjonen på en hensiktsmessig måte og sikrer politisk og sosial ro, sa Wang.

Japans utenriksminister Toshimitsu Motegi kommenterte slik:

– Japans regjering har inntil nå støttet den demokratiske prosessen i Myanmar. Vi går sterkt imot enhver omstøtelse av prosessen. Vi ber på det sterkeste det militære styret om å gjenopprette demokratiet så snart som mulig, sa Motegi.