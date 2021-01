«Talen er et første trøstende klapp til en såret og sint nasjon»

Norske USA-eksperter mener det var få overraskelser i president Joe Bidens tale. Men spørsmålet er om hans ønske om å samle USA, når frem.

President Joe Biden holdt sin innsettelsestale for nesten tomme tribuner. Foto: AP / NTB

20. jan. 2021 20:31 Sist oppdatert nå nettopp

Joe Bidens innsettelsestale skulle bidra til å sette en ny kurs for USA. Hans mål var å samle nasjonen.

USA-eksperter, retorikere og utenrikspolitikere vender stort sett tommen opp for talen, men de er langtfra sikre på at Biden lykkes med å samle USA med denne talen.

Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania. Foto: Morten Holm, NTB

Kan ord virke i USA?

Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og retorikkekspert. Han sier at det Ikke er lett å tro at ord kan virke i dagens USA.

– Enhver tale risikerer å falle rett ned i den enorme avgrunnen som er skapt. Der ute i landet sitter millioner av rasende Trumpister. Biden gjorde sitt beste for å trøste, forene – og plastre det blødende såret Trump har skapt, sier han.

– Men klarte han det?

– De voksne og kloke har kommet hjem. De sier det rette, de maner til fornuft. Fornuften er en langsom ting, men uten, bryter alt sammen. Talen er et første trøstende klapp til en såret og sint nasjon, avslutter han.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Annika Byrde

Verdibasert tale

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at dette var mer en verdibasert tale enn en policytale. Temaene var derfor som ventet.

Hun synes det var en god tale hvor han tar opp de vanskelige sakene som er som åpne såre i det amerikanske samfunnet.

Hun merket seg det positive han sa om allierte og allianser.

– Jeg la spesielt merke til formuleringene om at « mange nok av oss er kommet sammen for å bære oss fremover.» I det ligger det et budskap om samhold, og han rakte ut en hånd til republikanerne, sier hun.

Kjell Lars Berge, professor i retorikk og språklig kommunikasjon. Foto: Universitetet i Oslo

Hyller talen

Kjell Lars Berge, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, sier talen var strålende.

– Bedre kan det ikke gjøres, sier Berge.

Han viser til at Biden grep øyeblikket.

– Her sto det noe på spill. Det har vært et angrep på demokratiet og USAs demokratiske institusjoner. Da må en ta det på alvor. Det gjorde han på en fin måte. Han snakket direkte til folk. Nesten som en preken i en forsamling. Samtidig ekstremt tydelig på verdigrunnlaget sitt, sier Berge.

Han viser til at Biden ikke nevnte Trump med ett ord, men gjorde det klart at det måtte gjøres rent.

– Talen var en opplæring i ytringskultur. Dette om at man må snakke sammen, men respektere hverandres standpunkter, sier han og viser til at Biden også tok opp dette med rasismen i det amerikanske samfunn.

Han mener de forsonende linjene i talen kan trekkes helt tilbake til Abraham Lincoln.

Men professoren understreker at utfordringene for Biden med å følge opp en slik tale, er enorme.

Førsteamanuensis Hilde E. Restad ved Bjørknes Høyskole.

God tale, men ikke som Obamas

Førsteamanuensis Hilde E. Restad ved Bjørknes Høyskole synes det var en bra tale.

– Det er vanskelig å sammenligne med Barack Obama. Han var flink til det retoriske. Joe Biden er ikke av samme kaliber. Men han har evnen til å få folk til å tro at han virkelig mener det han sier, forklarer hun.

Restad legger til at etter fire år med Trump, er det noe forfriskende med Bidens tro på eget land, selv om det nesten kan høres litt gammeldags ut.

– Når han frem til de utenfor egne rekker?

– Om Noen klarer å nå utenfor demokratiske partiet nå, så er det Biden. Men jeg tror ikke en skal forvente at han når frem til de som er inne i Trump-boblen, sier hun.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Oliver Hoslet, EPA / NTB

Stoltenberg gratulerer

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gratulerer president Joe Biden med innsettelsen.

«Jeg gratulerer president Joe Biden på hans innsettelsesdag. Et sterkt Nato er bra for både Nord-Amerika og Europa, ettersom ingen av oss kan håndtere utfordringene vi står overfor, alene. I dag er starten på et nytt kapittel, og jeg ser frem til vårt nære samarbeid», skriver Stoltenberg på Twitter.

tidligere utenriksminister, stortingsrepresentant Espen Barth Eide (A). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kunnskap må igjen råde

Tidligere utenriksminister, stortingsrepresentant Espen Barth Eide (A), mener det var en sterk og usedvanlig viktig tale.

– I det dypt splittede USA Biden nå overtar, var det klokt av ham å legge så stor vekt på enhet og samling. Han appellere til folks bedre instinkter, om å lytte til hverandre, respektere hverandre, og ikke å se enhver uenighet som starten på en konflikt, sier Eide.

Han mener Biden er ærlig på at oppgavene foran ham er monumentale.

– En av de aller viktigste oppgavene, blir å gjøre det tydelig at det faktisk er forskjell på sannhet og løgn, at kunnskap og vitenskap igjen må råde, ikke minst på høyeste hold. Fakta skal må få makten igjen, sier han.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) nominerte Donald Trump til Nobels fredspris. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Floskler og ønsketenkning

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) savnet at talen ga en tydeligere politisk retning for USA.

– Jeg synes det var mye ønsketenking og religion i talen. Han snakket mer som en pastor, ofte med mye floskler, sier Tybring-Gjedde som også er Frps utenrikspolitiske talsperson.

– Det var litt langt unna realitetene og kunne virke litt utopisk med alt pratet om likhet, fellesskap og samhold. Det er fine ting. Men det blir litt underlig budskap som skal kom fra verdens sterkeste statsleder, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen

Understreket alvoret

– Det var en god tale, som understreket alvoret i situasjonen, sier SV-leder Audun Lysbakken

Han mener det er en lettelse at Trump er borte og at USA nå har en president som vil stå opp for demokratiet og tar et oppgjør med løgn og rasisme.

– Løftet om et sterkere klimaengasjement, et mer rettferdig USA og en leging av alle sårene etter Trump er svært viktig.

Direktør ved Nupi Ulf Sverdrup. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fremsto som samlende

Direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt Ulf Sverdrup synes det var en god tale.

– Hovedbudskapet var behovet for samling, og han fremsto som samlende. Jeg fryktet at talen skulle være tilbakeskuende, men den var positivt fremoverskuende, sier han.

Sverdrup mener at Bidens tale var avstemt for anledningen.

– Oppgavene han står overfor, r er formidable: helsekrisen, økonomiske reformer og å gjenreise USAs omdømme internasjonalt. Han må prøve å bringe folk sammen.

– Men kan en tale løse slike problemer?

– Nei, men slike taler er et bidrag i den prosessen. Måten han rakk ut en hånd til andre, var et viktig. I tillegg fremsto han som energisk og med et håp for fremtiden, sier Sverdrup.