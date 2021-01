Joe Biden tatt i ed: – En stor lettelse

WASHINGTON D.C./OSLO (Aftenposten): Kl. 18 norsk tid ble Joe Biden USAs 46. president. Terrortrusler og pandemi legger en sterk demper på dagens seremoni.

20. jan. 2021 17:11 Sist oppdatert nå nettopp

Joe Biden er nå tatt i ed som USAs 46. president. Kl. 18 norsk tid overtok han formelt makten.

Joe Biden tas i ed. Foto: Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Like før ble visepresident Kamala Harris tatt i ed av høyesterettsdommer Sonya Sotomayor.

Kamala Harris er nå USAs første kvinnelige visepresident. Foto: Saul Loeb / Pool AFP

Edsavleggelsen

Høyesterettsjustitiarius John G. Roberts ledet edsavleggelsen av den påtroppende presidenten.

Biden lover å bevare og forsvare grunnloven.

– So help me God!

Roberts avslutter med: Gratulerer herr president!

Bidens tale

Forsamlingen setter seg og Joe Biden introduseres som USAs 46. president.

Han holder nå innsettelsestalen.

Biden står i en stråle av sol og sier at det er en dag med håp.

– USA har vært testet igjen, og besto prøven, sier han.

Biden sier at det ikke dreier seg om en kandidat, men om folket vilje.

Han minner om at det bare er to uker siden Capitol ble angrepet, og sier at demokratiet vant.

Biden sier at han snakket med tidligere president Jimmy Carter i går.

Han minner om at eden han akkurat avla først ble avlagt av George Washington. Og det viser hvordan USAs demokrati er motstandsdyktig.

– Vi har mye å reparere, gjenopprette og forsvare, sier han.

– Løsningen er enhet, sa president Joe Biden i talen. Foto: Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Biden sier at det er vanskelige tider.

– Vi har mistet flere til viruset enn i begge verdenskrigene, sier han.

Andre utfordringer er ekstremisme og amerikanske terrorister, sier den nye presidenten.

Han sier at løsningen er enhet.

I 1863 underskrev Abraham Lincoln loven som satte slavene fri. Han vil at samme ånd skal prege fremtiden.

– Vi kan levere rettferdighet mellom rasene, sier han.

– Jeg vet at det kan høres fantasifullt å snakke om enhet i disse dager.

Han sier at rasisme og nasjonalisme lenge har revet landet fra hverandre. Men sier at USA alltid har kommet gjennom kriger, angrep og andre utfordringer.

– Vi kan se på hverandre som naboer, ikke fiender, sier han.

– Enhet er veien fremover. Vi må møte denne tiden som Amerikas forente stater!

– La oss begynne på nytt. Høre på hverandre. Se hverandre. Respektere hverandre.

– Vi må avvise den kulturen der fakta blir manipulert, og til og med produsert!

– Mine landsmenn, Amerika må være bedre enn dette!

Han sier at «ting kan forandres», og peker mot USAs første kvinnelige visepresident.

– Og vi står her, hvor en voldelig mobb trodde de kunne rive ned demokratiet.

Han sier at det vil de ikke klare, ikke i dag, ikke i morgen, aldri.

– Til alle dere som ikke støttet oss, sier jeg: Hør på meg, se hva jeg gjør. Om du ikke liker det, så får det være slik.

– Jeg lover dere: Jeg vil være en president for alle amerikanere. Og jeg lover at jeg vil kjempe like hardt for dem som ikke stemte på meg, som for dem som stemte på meg.

– De siste månedene og ukene har fortalt oss: Det er løgner og det er sannhet.

Han sier at de som er valgt av folket har et ansvar for å kjempe for sannheten.

Vi må gjøre slutt på denne borgerkrigen mellom rødt og blått, sier han.

– Om vi viser litt toleranse og enhet.

Han sier at man kan lære av moren hans, som alltid sa at man burde tenke på hvordan det var å stå i den andres sko.

Biden lover at nasjonen skal klare å slå ned pandemien sammen.

– Folkens, alle jeg satt i senatet sammen med, alle forstår det samme.

– Jeg sier til verden at Amerika har blitt testet, og vi besto prøven.

– Det er ikke bare vår makt, men makten som ligger i eksempelet vi setter.

Han avslutter talen med å be forsamlingen om å be en stille bønn for alle som er berørt av pandemien.

– Amen. Folens dette er en prøvelsens tid, sier han.

Problemene er viruset, angrep på sannheten, vold og økende ulikhet. Biden sier at det er en tid for å være modig.

– Vi vil bli dømte på grunnlag av hvordan vi klarer oss i denne vanskelige tiden.

Han sier at han tror de skal lykkes, og skrive et nytt kapittel i USAs historie.

Helt til slutt lover han å leve opp til eden han akkurat har avlagt.

Klobuchar innledet

Presidentinnsettelsen begynte kl. 17.30 norsk tid. Senator Amy Klobuchar innledet seremonien og minnet om historien bak innsettelsene. Hvert fjerde år siden 1789 har man tatt presidenten i ed for en ny fireårsperiode.

Hun sa at det er et svært viktig symbol på det amerikanske demokratiet. Etter en bitter valgkamp rister man av seg støvet og begynner på nytt.

– Vi lover å ikke ta demokratiet vårt som en selvfølge, sa hun.

Senator Amy Klobuchar innledet edsavleggelsen til Kamala Harris. Foto: Brendan McDermid, Reuters / NTB scanpix

Hun minnet om at landet er herjet av en pandemi og nylig opplevde angrep på de demokratiske institusjonene.

Senatoren pekte på sin tidligere kollega, påtroppende visepresident Kamala Harris, og sa at det å få en afrikansk-amerikansk og asiatisk-amerikansk kvinne som visepresident, er viktig.

En prest og gammel venn av Joe Biden ledet så en bønn for Biden og landet.

Han sa at det å bry seg om dem som sliter er kalt kjærlighet.

– I dag er det kalt amerikansk patriotisme, sa han.

Lady Gaga sang nasjonalsangen. Foto: Brendan McDermid, Reuters / NTB scanpix

Forsamlingen ble bedt om å forbli stående for en flaggparade og nasjonalsangen.

United States Marine Band og Lady Gaga fremførte nasjonalsangen.

This land is your land

Mellom visepresidenten og presidentens edsavleggelse sang artisten Jennifer Lopez.

Også hun ble akkompagnert av Marinekorpsets orkester.

Hun synger Woody Guthries «This land is your land».

(Guthrie skrev også i sin tid en sang om «Old Man Trump», Donald Trumps far. Guthrie bodde i en av Trumps leiegårder og mislikte huseieren.)

Lopez avbrøt egen sang med en begeistret melding på spansk.

Artist Jennifer Lopez. Foto: Brendan McDermid, Reuters / NTB scanpix

Annerledes fest

På tredje forsøk vant Joe Biden kampen om å bli amerikansk president. To ganger har han stått igjen som taper. Han har sett George H.W. Bush og Barack Obama avlegge eden.

Nå er det hans tur. Men dagen blir langt fra den festen han sikkert har drømt om.

Onsdag er den amerikanske hovedstaden preget av et massivt sikkerhetsopplegg med 25.000 soldater fra nasjonalgarden.

Byens myndigheter har bedt befolkningen om å holde seg hjemme.

Det gir en dyster og uvanlig ramme rundt edsavleggelsen.

Et tungt sikkerhetsoppbud preger innsettelsen av Joe Biden i Washington D.C. i dag. Foto: Susan Walsh, AP / NTB

– En stor lettelse

Washington D.C. er knapt til å kjenne igjen. Normalt er dette en dag med fest i gatene. Nå er byen nesten folketom. Det er politi og soldater overalt.

– Stemningen er nesten litt nifs, men det er en historisk dag. Jeg følte det var viktig å være her, sier Gustavo Castillo (25).

Han tatt turen ned fra Boston med kameraten Joey Holmesmeyer (29).

– Etter alt Trump har sagt og gjort kan du nesten ikke kalle dette en fredelig maktoverdragelse, sier Castillo.

Gustavo Castillo (t.v.) og Joey Holmesmeyer dro fra Boston til Washington for å få med seg innsettelsen av Biden. Foto: Øystein Kløvstad Langberg

200.000 flagg er satt ut foran Capitol-bygget for å markere det som onsdag blir en annerledes presidentinnsettelse. Foto: Allison Shelley / Reuters, NTB scanpix

Holmesmeyer tror USA vil føles annerledes med Biden i Det hvite hus.

– Dette er en stor lettelse. Vi har fått en ekte leder, sier han.

Castillo mener Biden må strekke seg langt om han skal ha noe håp om å samle landet.

– Jeg tror det ville vært en god idé å få inn noen republikanerne i regjeringen, sier han.