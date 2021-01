Joe Biden tatt i ed: – Samhold er veien fremover

WASHINGTON D.C./OSLO (Aftenposten): – La oss begynne på nytt. Høre på hverandre. Se hverandre. Respektere hverandre, sa Joe Biden i sin første tale til folket som USAs president.

Kl. 18 norsk tid overtok Joe Biden formelt makten og er nå tatt i ed som USAs 46. president.

Like før ble visepresident Kamala Harris tatt i ed av høyesterettsdommer Sonya Sotomayor.

Joe Biden tas i ed. Foto: Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Kamala Harris er nå USAs første kvinnelige visepresident. Foto: Saul Loeb / Pool AFP

Edsavleggelsen

Høyesterettsjustitiarius John G. Roberts ledet edsavleggelsen av den påtroppende presidenten.

Biden lovet å bevare og forsvare grunnloven.

– So help me God!

Så satt forsamlingen seg og Joe Biden ble introdusert som USAs 46. president.

Deretter begynte han sin innsettelsestale.

Biden sto i en stråle av sol og sa at dette er en dag med håp.

– USA har vært testet igjen, og besto prøven, sa han.

Han minnet om at det bare er to uker siden Capitol ble angrepet, men sa demokratiet vant. Han sa at nasjonen har mye å reparere, gjenopprette og forsvare.

– Samhold er veien fremover, sa president Joe Biden i talen. Foto: Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Biden sa det er vanskelige tider.

– Vi har mistet like mange til viruset i år, som i hele andre verdenskrig.

Han trakk frem politisk ekstremisme og innenlandsk terrorisme som store utfordringer.

For å sikre USAs fremtid kreves mye mer enn bare ord, sa Biden. Han sa veien videre fremfor alt krever samhold.

– La oss begynne på nytt. Lytte til hverandre igjen. Se hverandre. Respektere hverandre. Politikk trenger ikke å være en ukontrollert brann som ødelegger alt.

– Jeg lover dere: Jeg vil være en president for alle amerikanere. Alle amerikanere. Og jeg lover at jeg vil kjempe like hardt for dem som ikke stemte på meg, som for dem som stemte på meg.

Biden ba amerikanerne om å avvise en kultur «der fakta blir manipulert, og til og med produsert».

– De siste månedene og ukene har fortalt oss: Det er løgner og det er sannhet.

Han sa de som er valgt av folket har et ansvar for å kjempe for sannheten.

Biden sa det må bli slutt på den «usiviliserte krigen» mellom rødt og blått – et ordspill på det engelske ordet for borgerkrig, «civil war».

Avslutningsvis lovet Biden at nasjonen skal klare å slå ned pandemien. Så ba han forsamlingen om å be en stille bønn for alle som er berørt av pandemien.

Han avsluttet med å love at han vil leve opp til eden han akkurat har avlagt.

– Gud velsigne Amerika, og Gud beskytte våre soldater!

Countrysangeren Garth Brooks overtok så scenen og sang «Amazing Grace».

Jubel i gatene i Washington D.C. Foto: Øystein Kløvstad Langberg

– Enorm lettelse

Utenfor Det hvite hus brøt det ut jubel da eden var avlagt.

Nicky Sundt, som har norske aner, felte en tåre da Biden var blitt tatt i ed.

– De siste fire årene har jeg gått rundt med så mange vonde følelser i kroppen. Nå kan jeg endelig slippe dem ut.

Sundt beskriver det som «en enorm lettelse».

– Nå skal jeg dra til en venninne, åpne noen flasker champagne og drikke meg full, sier hun.

Nicky Sundt var blant dem som feiret Bidens innsettelse ute i gatene i hovedstaden.

Sundt har demonstrert mot Trumps presidentskap siden dag én.

– I tillegg til å være en transperson er jeg klimaekspert. Så det ga seg selv, sier hun.

Mange av dem hun kjente valgte å bli hjemme, av frykt for at noe skulle skje etter stormingen av Kongressen.

– Men jeg ville feire. Jeg ville være sammen med andre.

Hun mener det er bra at Biden vil samle nasjonen, men mener han også må rydde.

– En betydelig andel av befolkningen er overhodet ikke interessert i kompromisser. Inntil videre må de skyves vekk fra maktens sentrum, mener hun.

Klobuchar innledet

Presidentinnsettelsen begynte kl. 17.30 norsk tid, og ble innledet av senator Amy Klobuchar. Hun minnet om at innsettelsen er et svært viktig symbol på det amerikanske demokratiet. Etter en bitter valgkamp rister man av seg støvet og begynner på nytt.

– Vi lover å ikke ta demokratiet vårt som en selvfølge, sa hun.

Senator Amy Klobuchar innledet edsavleggelsen til Kamala Harris. Foto: Brendan McDermid, Reuters / NTB scanpix

Senatoren pekte på sin tidligere kollega, påtroppende visepresident Kamala Harris, og sa at det å få en afrikansk-amerikansk og asiatisk-amerikansk kvinne som visepresident, er viktig.

En prest og gammel venn av Joe Biden ledet så en bønn for Biden og landet, som han sa er i en vanskelig situasjon.

Han sa at det å bry seg om dem som sliter er kalt kjærlighet.

– I dag er det kalt amerikansk patriotisme, sa han.

Forsamlingen ble bedt om å forbli stående for en flaggparade og nasjonalsangen, fremført av United States Marine Band og Lady Gaga.

Lady Gaga sang nasjonalsangen. Foto: Brendan McDermid, Reuters / NTB scanpix

This land is your land

Mellom visepresidenten og presidentens edsavleggelse sang artisten Jennifer Lopez, også hun akkompagnert av Marinekorpsets orkester.

Hun sang Woody Guthries «This land is your land».

(Guthrie skrev også i sin tid en sang om «Old Man Trump», Donald Trumps far. Guthrie bodde i en av Trumps leiegårder og mislikte huseieren.)

Lopez avbrøt egen sang med en begeistret melding på spansk.

Artist Jennifer Lopez. Foto: Brendan McDermid, Reuters / NTB scanpix

Annerledes fest

På tredje forsøk vant Joe Biden kampen om å bli amerikansk president. To ganger har han stått igjen som taper. Han har sett George H.W. Bush og Barack Obama avlegge eden.

Nå var det hans tur. Men dagen ble langt fra den festen han sikkert har drømt om.

Onsdag var den amerikanske hovedstaden preget av et massivt sikkerhetsopplegg med 25.000 soldater fra nasjonalgarden.

Byens myndigheter har bedt befolkningen om å holde seg hjemme.

Det ga en dyster og uvanlig ramme rundt edsavleggelsen.

Et tungt sikkerhetsoppbud preger innsettelsen av Joe Biden i Washington D.C. i dag. Foto: Susan Walsh, AP / NTB

– En stor lettelse

Washington D.C. var knapt til å kjenne igjen. Normalt er dette en dag med fest i gatene. Onsdag var byen nesten folketom. Det var politi og soldater overalt.

– Stemningen er nesten litt nifs, men det er en historisk dag. Jeg følte det var viktig å være her, sa Gustavo Castillo (25).

Han hadde tatt turen ned fra Boston med kameraten Joey Holmesmeyer (29).

– Etter alt Trump har sagt og gjort kan du nesten ikke kalle dette en fredelig maktoverdragelse, sa Castillo.

Gustavo Castillo (t.v.) og Joey Holmesmeyer dro fra Boston til Washington for å få med seg innsettelsen av Biden. Foto: Øystein Kløvstad Langberg

Holmesmeyer tror USA vil føles annerledes med Biden i Det hvite hus.

– Dette er en stor lettelse. Vi har fått en ekte leder, sa han.

Castillo mener Biden må strekke seg langt om han skal ha noe håp om å samle landet.

– Jeg tror det ville vært en god idé å få inn noen republikanerne i regjeringen, sa han.