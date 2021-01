Ny og oppsiktsvekkende video viser stormingen av Kongressen fra innsiden

Krigskorrespondenten ble vitne til herjingen i Kongressen på kloss hold. Nå har han publisert opptaket.

En video publisert av det amerikanske magasinet The New Yorker viser oppsiktsvekkende detaljer fra stormingen av Kongressen. Foto: Skjermdump fra Youtube / The New Yorker

17. jan. 2021 21:56 Sist oppdatert nå nettopp

Den 6. januar var den amerikanske journalisten Luke Mogelson i Washington D.C. for å dekke president Donald Trumps tale for magasinet The New Yorker.

Mogelson, som er en erfaren krigskorrespondent, har fulgt utviklingen blant Trumps mest ihugede tilhengere de siste ti månedene, skriver magasinet.

Det var etter denne talen at flere hundre Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen der de folkevalgte var i gang med å godkjenne Joe Biden som ny president.

Mange av opprørerne var bevæpnet og bar skuddsikre vester. Fem personer døde under opptøyene.

Inne i kongressbygningen filmet Mogelson mens Trump-tilhengere presset seg forbi politi og sikkerhetsvakter og helt inn i Senatets møtesal.

Se hele den oppsiktsvekkende videoen under.

Mogelsons opptak viser i ny detalj hvordan opprørerne herjet inne i Kongressen. Flere av dem leter gjennom og tar bilder av papirene til de folkevalgte.

– Det må være noe her vi kan bruke mot disse drittsekkene, sier en av dem.

– Jeg tror Cruz hadde villet at vi skulle gjøre dette, sier en annen [senator Ted Cruz, journ.anm.].

På et tidspunkt samlet en gruppe opprørere seg oppe på talerstolen og holdt en bønn.

Pensjonert oberstløytnant: – Informasjonskrig

Noen av angriperne inne i senatet snakker om «informasjonskrig». De diskuterer hvorvidt det er respektløst eller ikke å sitte i stolen til visepresident Mike Pence. En snakker med streng stemme om at man ikke må oppføre seg respektløst.

– Det er en PR-krig. Dere må skjønne at dette er en IO-krig. Vi kan ikke tape IO-krigen, vi er bedre enn det, sier han.

IO står for «Information Operation».

Mannen som snakker er blitt identifisert som Larry Rendall Brock, en pensjonert oberstløytnant i det amerikanske flyvåpenet.

Han har vært i søkelyset etter bilder som viste at han bar på strips som er laget for å brukes som håndjern. Politiet har arrestert ham i etterkant og siktet ham for innbrudd.

Larry Rendall Brock Jr. ble arrestert og senere løslatt etter å ha stormet Capitol. Foto: Grapevine Texas Police Department

Brock ble intervjuet av The New Yorker i etterkant av opptøyene. Avisen hadde snakket med kilder nært ham som fortalte at hans politiske holdninger er blitt mer radikale de siste årene. Brock selv hevdet at han var der som fredelig demonstrant og var imot volden.

– Jeg skulle ønske jeg ikke hadde plukket dem opp, sa han til New Yorker om stripsene han bar på.

Angrep journalister

Flere hendelser tyder på at mediene var et mål for demonstrantene. Fotografer og journalister ble angrepet. Mye utstyr ble stjålet.

Et av Mogelsons klipp underbygger dette inntrykket. En gruppe har samlet seg rundt en haug med kamerautstyr utenfor Capitol-bygningen. En forsøker å tenne på, mens en annen sier:

– Hei alle sammen. CNN gjemmer seg bak Union Station.

En person oppfordrer til å ta navnene fra journalistenes utstyr og jakte dem ned «en etter en».