En av koronapasientene hans døde. Da ble Tariq slått bevisstløs av pasientens familie.

I Irak risikerer ikke legene bare å bli koronasmittet. De risikerer også å bli angrepet av væpnede militsgrupper eller rasende familie.

Familien til en død pasient strømmet til for å banke opp sykehusdirektør Tariq Sheibani. Det hele ble fanget opp av sykehusets overvåkingskameraer. Foto: AL-AMAL HOSPITAL/REUTERS/NTB

– En person bak meg ropte: Han er sjefen på sykehuset. Angrip ham!

Slik begynte marerittet for Tariq Sheibani (47). Han er lege og direktør ved Al-Amal sykehus i Najaf, en by sør i Irak.

Kort tid før dette hadde en svært syk pasient kommet til sykehuset. Han hadde covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset. Pasienten døde. Nå ville rasende familiemedlemmer ta hevn. Og de lot hevnen gå ut over sykehusdirektøren.

– Alle leger er redde, sier Tariq Sheibani. Foto: Thaier Al-Sudani, Reuters/NTB

Banket bevisstløs

– Jeg hadde ikke noe uoppgjort med han som ropte, så jeg snudde meg for å se hva det var. Der sto en gruppe på 15–20 personer. De angrep meg helt uten grunn, forteller Tariq Sheibani til nyhetsbyrået Reuters.

Slag og spark haglet over legen. Mishandlingen var så voldsom at legen mistet bevisstheten.

Mens ansatte i helsevesenet hylles som helter i enkelte deler av verden, er situasjonen en helt annen i Irak.

Sheibani er ikke den eneste legen som er blitt utsatt for grov vold. Minst syv leger er blitt mishandlet fordi pasienter har dødd av covid-19. De fleste er blitt banket opp. Enkelte er også blitt angrepet med stikkvåpen.

– Alle leger er redde. Hver gang en pasient dør, holder vi pusten, sier Tariq Sheibani.

Lege Tarik Sheibani ser på en video på sosiale medier som viser at han ble banket bevisstløs. Foto: Thaier Al-Sudani, Reuters / NTB

Videoen som viser overfallet på Tarik Sheibani, er delt på sosiale medier, for eksempel av regissøren Firas Alsarray. Vi advarer mot sterke bilder.

– Hater den dagen jeg ble lege

To timer etter angrepet våknet han opp på et annet sykehus. Han hadde sår og merker over hele kroppen.

– De kommer inn med en pasient som er i siste fase av sykdommen. Pasienten dør, og så krever de at helsevesenet skal bære ansvaret for det, sier legen.

Han opplever situasjonen som truende og farlig.

– Jeg hater den dagen jeg ble lege.

50 leger er døde og totalt 1300 er blitt smittet av sykdommen, ifølge helsedirektoratet i landet Foto: Thaier Al-Sudani / X90151

Helsevesen i stabilt sideleie

Helsevesenet i Irak lå i stabilt sideleie allerede før pandemien traff. Snart to tiår med invasjon og borgerkrig har ført til at sykehus er ødelagt. Leger har rømt fra landet. Og det er ytterst lite penger til å kjøpe nødvendig utstyr og medisiner.

I Norge er det 4,7 praktiserende leger pr. 1000 innbyggere, ifølge OECD. I Irak er det 0,83.

Gjennomsnittet i OECD-landene er 3,5.

Over 10.000 døde

Irak er svært hardt rammet av pandemien. Eksperter frykter at det vil bli enda mye verre. FN advarer mot at smitten i Irak vil spinne helt ut av kontroll. Så langt er mer enn 10.000 mennesker døde av covid-19.

50 leger er døde og totalt 1300 er blitt smittet av sykdommen, ifølge helsedirektoratet i landet.

Likevel har myndighetene opphevet mange av tiltakene som var satt inn for å hindre smitte.

Tariq Sheibani i gangen mellom rommene på avdelingen med koronapasienter ved sykehuset i Najaf. Foto: Thaier Al-Sudani, Reuters / NTB

Reuters har snakket med syv leger som er blitt utsatt for hevnangrep. En lege forteller hvordan sønnen til en pasient angrep ham etter at faren døde. Ofte er det rasende familier som vil hevne seg. Andre ganger er det militsgrupper som kommer.

Irak er preget av tungt væpnede militsgrupper som tar loven i egne hender. Myndighetene har gang på gang lovet at de skal slå hardere ned på disse, men har så langt ikke klart det. Flere av gruppene er støttet av nabolandet Iran, som har stor innflytelse i Irak.

USA truet nylig med å trekke ut alt ambassadepersonell hvis ikke Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi fikk militsene til å slutte å angripe dem.

Trues til å trekke anmeldelser

Kadhimi har lovet skjerpet innsatsen. Han fordømmer også angrepene på helsepersonell og sier at gjerningsmennene vil bli stilt til ansvar.

Det er ikke alltid så lett. Selv om alle vet hvem gjerningsmennene er.

For selv om legene som blir angrepet, anmelder forholdet, blir de ofte utsatt for trusler om enda mer hevn hvis de ikke trekker anmeldelsene. Å ha militsgrupper eller rasende familier etter seg, er et svært utrygt liv i et ganske lovløst land.

– De kan angripe meg eller min familie, sier Sheibani, og legger til at han ikke lenger forlater hjemmet sitt.

