Politikvinne knivdrept i Frankrike – gjerningsmann skrek «Allahu Akbar»

En politikvinne ble fredag stukket ned og drept på en politistasjon sørvest for Paris. Politiet etterforsker saken som terror.

Foto: Gonzalo Fuentes / REUTERS/ NTB

23. apr. 2021 17:16 Sist oppdatert 7 minutter siden

Ifølge en politikilde ropte gjerningspersonen Allahu Akbar (Gud er størst) da han gikk til angrep på kvinnen skriver, Reuters.

Gjerningspersonen av tunisisk nasjonalitet ble skutt og drept av politiet. Han hadde lovlig opphold i Frankrike, skriver Reuters.

Han skal ikke tidligere ha vært kjent for fransk sikkerhetspoliti. Han skal ha fått opphold i Frankrike i 2009.

Macron: «Vi gir aldri etter for terror»

Den franske presidenten Emmanuel Macron har allerede omtalt det som terror:

«Vi vil aldri etter for terror», tvitret presidenten.

Statsminister Jean Castex sier i en uttalelse at «Frankrike har mistet en av sine hverdagsheltinner i en barbarisk og feig handling».

Gjerningsperson ikke kjent av politiet

En person bevæpnet med en kniv kom inn på politistasjonen i Rambouillet sørvest for sentrum av den franske hovedstaden ved 14.30-tiden og angrep en ansatt, skriver Le Parisien.

Kvinnen var på vei tilbake fra lunsj da hun ble angrepet. Hun skal ha blitt stukket i halsen og døde senere av skadene, ifølge avisen. Den 49 år gamle kvinnen som ble drept drepte jobbet med administrative forhold ved stasjonen, skriver AFP.

Hun etterlater seg to barn på 13 og 18 år.

Her er journalistene plassert bak politisperringene, i nærheten av stedet der en politikvinne ble drept i Rambouillet, i nærheten av Paris, fredag. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

Le Parisien sier angriperen ble stoppet av to skudd fra politibetjenter som oppholdt seg rett utenfor stasjonen.

Politiet kan ikke si noe om motivet for drapshandlingen.

Angrepet skjer samtidig som regjeringen til president Emmanuel Macron skjerper sikkerhetspolitikken samtidig som det er økt bekymring blant velgerne for kriminalitetsutviklingen. Også politiet har klaget over at jobben deres blir stadig farligere.

I presidentvalget neste år kan Macrons fremste utfordrer muligens bli ytre høyres kandidat Marine Le Pen.

Flere islamistiske terroranslag i Paris

Frankrike har opplevd en serie islamistiske terrorangrep i de siste årene der ca. 250 personer har mistet livet.

Fredagens angrep kom seks måneder etter at læreren Samuel Paty ble halshugget av en ung tsjetsjener etter at han hadde vist Muhammed-karikaturer til sine elever mens han underviste om ytringsfrihet.

Det hittil blodigste angrepet mot fransk politi fant sted i oktober 2019 da tre politibetjenter og en politiansatt ble knivdrept av en kollega og IT-spesialist. Han ble selv skutt og drept på stedet. Det viste seg senere at mannen hadde vist interesse for radikale islamistiske ideer, skriver NTB.

I september angrep en pakistansk mann to personer med en kjøttøks utenfor de tidligere redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Begge overlevde angrepet.

Samme måned ble tre personer drept da en tunisier knivstakk flere personer i en kirke i Nice. Mannen hadde nylig ankommet Frankrike.

Det mest alvorlige terrorangrepet i fredstid i Frankrike fant imidlertid sted i november 2015 i Paris. Da ble 130 personer drept og 350 såret av bomber og skyting mot en rekke utesteder, restauranter og andre steder der det var samlet mange mennesker.