Aleksandr ble frelst etter djevleutdrivelse. Nå vil hans tilhengere rense Russland.

– Vær sanntroende eller død.

Slik lyder slagordet til «Kristen stat», som nå er blitt en av Russlands mest omdiskuterte organisasjoner.

– Det russiske folk har våknet opp. Vekk med den liberale, tolerante gjørmen, erklærte organisasjonens leder Aleksandr Kalinin.

De radikale ortodokse ser på homofile som fritt vilt og på Vesten som et djevelsk samfunn ødelagt av innvandring og umoral.

– Et ortodokst kristent land bør være som Iran, sa Kalinin til avisen Meduza.

Bilder fra overvåkingskamera publisert av russisk politi.

– Kinoene vil brenne

«Kristen stat – Hellige Russland» har tidoblet antallet medlemmer til 5000 takket være en «hellig krig» mot den nye romantiske filmen Matilda, som handler om tsar Nikolaj 2. og hans elskerinne.

Filmen er sponset og støttet av Kremls PR-strateger, som undervurderte hvor sinte Putins ortodokse tilhengere ville bli når deres helgenerklærte martyr-tsar hopper til sengs med en sexy ballettstjerne.

Filmdistributøren Kinoteatr

– Krenkende blasfemi! Kinoene vil brenne, advarte organisasjonens leder.

De færreste tok den ortodokse versjonen av Islamsk stat helt alvorlig inntil kinoer og filmstudioer sto i fyr.

Skjermdump fra overvåkingsvideo fra russisk politi.

Brenner kinoer og filmstudioer

Først ble studioene til filmskaper Aleksej Utsjitel påtent med brannbomber. Så kastet ukjente gjerningsmenn en brannbombe på bilen Utsjitel pleide å bruke.

Deretter ble kinoer over hele landet truet med bomber. I Jekaterinburg kjørte en ortodoks fanatiker inn i kinoen med en minibuss og tente på.

Russlands to største filmdistributører har allerede besluttet å stoppe filmen av terrorfrykt.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

Pavel Golovkin / TT / NTB scanpix

Støtter militant kristendom

– Vi er ikke ekstremister. Innen kristendommen trenger vi også militante, hevder Kalinin i den Kreml-lojale avisen Komsomolskaja Pravda.

Han bedyrer at «Kristen stat» bare advarer om hva som vil skje.

– Noen vil sette filmregissøren på en stake. Andre vil følge ham fra morgen til kveld, vente på ham ved husdøren og knuse kneskålene hans. Eller verre, sa Kalinin.

Onsdag ble Kalinin og flere av hans støttespillere pågrepet og tatt inn til avhør av russisk politi.

Skjermdump fra TV-kanalen Vesti

Har støttespillere høyt opp i Putins elite

Flere av de radikale ortodokse gruppene er økonomisk sponset av Kreml og oligarker i miljøet rundt Putin.

Deres fremst talsmann er Duma-politikeren Natalja Poklonskaja fra Krim, som gjorde politisk lynkarrière som nyfrelst, ultrareligiøs nasjonalist.

Ivan Sekretarev / AP / NTB scanpix

Vold mot dem som skiller seg ut

Opposisjonelle russere mener kinobrannene og «Kristen stat» bare er en del av en større, dyster trend:

En ung gutt ble slått ned og drept i Gorkijparken i Moskva av en mann som mente han gikk «upassende kledd» med hatt og solbriller.

En frivillig aktivist som passet blomstene på åstedet ved Kreml hvor opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov ble myrdet i 2015, ble slått ned og drept av en forbipasserende mann fordi aktivisten kritiserte Putin.

Flere andre aktivister er angrepet og skadet. Den uavhengige journalisten Julia Latynina flyktet til utlandet i september etter flere angrep.

ALEXANDROS AVRAMIDIS / REUTERS

Forlanger å kunne gå trygt på kino

– Har vi noen sentralmakt i dette landet, spør tabloidavisen Moskovskaja Komsomolets. Avisen mener Kreml «beskytter gale, bøllete kosakker og religiøse fanatikere i stedet for å hjelpe vanlige innbyggere».

– Årsaken er selvfølgelig at disse gærningene kan brukes av Kreml til å knuse dem som våger å protestere, mener avisen.

– Som innbygger i Russland forlanger jeg at min stat sørger for at det er trygt å gå på kino, skriver Oleg Bondarenko, direktør i fondet for progressiv politikk.

Avisen Gazeta.ru mener ekstremistene spiller en viktig rolle for Kreml:

– De får Vladimir Putin til å fremstå som en moderat liberaler med vettet i behold, skriver avisen.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

Mener at han ble besatt av djevelen

«Kristen Stat» ble opprettet i 2010 og var lenge helt ukjent. De siste månedene har organisasjonen etablert kontorer i 13 russiske byer.

Gruppens leder Aleksandr Kalinin ble kjent da han sto frem og hevdet at han var besatt av djevelen:

Under et feriebesøk ved Svartehavet havnet han i krangel med en gatetegner som tegnet et bilde av Kalinins kone.

TT / NTB scanpix

Kalinin nektet å betale for bildet fordi han mente kona ble tegnet som en slangeøgle.

– Da jeg gikk, kastet gatetegneren en forbannelse. To dager senere føk djevelen inn i meg og fikk meg til å gjøre forferdelige ting, sa Kalinin.

Han ble lagt inn på sykehus etter å ha skåret opp seg selv.

Kalinin selv sier han ble frisk takket være en vellykket djevleutdrivelse i regi av en ortodoks prest, skriver Mk.ru.