Russiske folkevalgte vedtok medielov rettet mot utenlandske medier

Lovendringen er et svar på at USA har krevd at den omstridte engelskspråklige russiske TV-kanalen RT (tidligere Russia Today) må registrere seg som utenlandsk agent i USA.

Lovforslaget ble enstemmig vedtatt i underhuset onsdag. Det skal nå sendes videre til overhuset i nasjonalforsamlingen og deretter til president Vladimir Putin for signering.

RT er et av flere russiske medier som anklages for å ha deltatt i en omfattende russisk kampanje for å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor. Motivet skal ha vært å hjelpe Donald Trump og undergrave valgkampen til Hillary Clinton.

Lovendringen vil trolig omfatte CNN, Voice of America og mange andre amerikanske medier.

Også amerikanske sosiale medier kan bli berørt, siden amerikanske nyhetsmedier trolig må merke noen av sine profiler på sosiale medier med advarselen «utenlandsk agent».