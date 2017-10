Titanic-passasjers brev solgt for over en million kroner

– Dersom alt går bra ankommer vi New York onsdag morgen, skrev Alexander Oskar Holverson, som var passasjer på første klasse, dagen før skipet gikk ned.

Det er et av de siste kjente brevene som ble skrevet om bord på Titanic. Lørdag ble det solgt på en auksjon holdt av Henry Aldridge & Son i Devizes i England for 166.000 amerikanske dollar, det tilsvarer drøyt 1,3 millioner norske kroner. Det ble solgt av Holversons familie, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Skriver om møte med verdens rikeste

I brevet skriver Holverson, som reiste med sin kone, om et møte med en av skipets berømte passasjerer, John Jacob Astor, som på den tiden var en av verdens rikeste.

– Han ser ut som et hvilket som helst menneske på tross av at han har millioner. De sitter oppe på dekk sammen med oss andre.

I 2014 ble et brev skrevet av Esther Hart, en passasjer på annen klasse om bord i ulykkesskipet, solgt for 1,2 millioner norske kroner.

Titanic sank under sin jomfrutur da det traff et isfjell på vei fra Southampton til New York. Mer enn 1.500 mennesker mistet livet da skipet gikk ned i morgentimene mandag 15. april 1912.