Teknologiselskaper får miljørefs. Lager dingser som må byttes ut ofte.

Verdens store teknologiselskaper vil gjerne fremstå som miljøvennlige og fremtidsrettede:

Et av de heteste samtaleemnene ved Microsofts hovedkvarter i delstaten Washington er de nye møterommene. De er bygget som hytter og plattformer oppe i furutrærne slik at de ansatte skal få være nær naturen.

Da USA trakk seg fra Paris-avtalen, var Apple-sjef Tim Cook raskt ute med knallhard kritikk av beslutningen.

Da Google i forrige uke publiserte sin miljøstatus, kunngjorde de at selskapets skytjenester skal drives helt og holdent med fornybar energi før utgangen av dette året.

Fra B til F på skalaen

Men ingen av selskapene går helt fri for kritikk i Greenpeaces nye rapport om 16 teknologigiganter og ett mindre nederlandsk selskap. Der gir organisasjonen bedriftene miljøkarakterer. Samlekarakterene varierer fra B for nederlandske Fairphone og Apple og ned til F for Amazon og de tre kinesiske selskapene Oppo, Vivo og Xiaomi.

– Teknologiselskaper hevder at de er i teten innen innovasjon, men leverandørkjeden deres sitter fast i industriens tidsalder, sier Gary Cook i Greenpeace USA i en kommentar til organisasjonens undersøkelse.

LEONHARD FOEGER / Reuters / NTB scanpix

Vrient å fikse

Ett av punktene i analysen handler om det Greenpeace mener er bevisst og planlagt foreldelse av produkter. Når selskaper blir møtt av et mettet marked, har mange av dem forandret produktene sine slik at de må byttes ut oftere, hevdes det. De blir vanskeligere å reparere eller oppgradere.

Apple, Microsoft og Samsung er ifølge rapporten blant synderne på dette området og går i feil retning. HP, Dell og Fairphone får derimot skryt for å lage produkter som kan fikses.

Fakta: Karakterboken Greenpeace har rangert 17 av verdens ledende teknologiselskaper på tre områder: Kutt i utslipp ved bruk av fornybar energi, gjenbruk av materialer og fjerning av farlige stoffer i produksjonen. Her er samlekarakterene: Fairphone: B Apple: B- Dell: C+ HP: C+ Lenovo: C- Microsoft: C- Acer: D+ LG: D+ Sony: D+ Huawei: D Asus: D Samsung: D- Amazon: F Oppo: F Vivo: F Xiaomi: F

– Alt bortkastet

Rapporten beskriver konsekvensene av forretningsmodellen slik: All energi, ressurser og menneskelig innsats som går med til å lage hver dings, er bortkastet så fort den blir skadet, trenger et nytt batteri eller lagringskapasiteten er blitt for liten.

E-søppelhaugen vokser

Mengden søppel bestående av forbrukerelektronikk anslås i år til å havne på 65,4 millioner tonn på verdensbasis. Spredte man dette utover Oslo (minus Marka), ville haugen være rundt fire meter høy. Fremdeles er det bare en mindre del av E-søppelet som resirkuleres på forsvarlig vis, ifølge rapporten. Den voldsomme veksten i digitaliseringen kan i årene fremover forsterke problemene. I 2015 hadde tre milliarder mennesker en smarttelefon. Innen 2020 kan dette tallet ha steget til seks milliarder. Samtidig har den gjennomsnittlige telefonen en levetid på to år.

Google, Amazon, Facebook og Apple driver nå med alt fra romfart til dagligvarer: Konkurrenter over hele verden skvises og slukes.

Dette gjør de smarteste bedriftene: Seks strategier for å lykkes

Tre ville ikke svare

Rapporten bygger på offentlig tilgjengelig informasjon fra selskapene og dialog med dem alle, unntatt tre kinesiske selskaper på bunnen som ikke ville snakke med Greenpeace. Her er noen av de andre hovedkonklusjonene fra analysen:

CO₂-utslipp som Tsjekkia