General: Irak starter militær offensiv for å gjenerobre Kirkuk-provinsen fra kurderne

– Irakske styrker rykker frem for å gjenerobre de militære posisjonene som ble tatt i juni 2014, sier generalen til det franske nyhetsbyrået AFP, som opplyser at den militære lederen ikke ønsker at hans identitet skal røpes.

Generalen refererer her til at kurdiske styrker i juni for tre år siden tok kontroll over Kirkuk under en offensiv mot islamske staten (IS), da den irakske hæren forlot sine stillinger og flyktet.

Nyhetsbyrået Reuters meldte fredag formiddag at tusener av kurdiske soldater er på plass i Kirkuk, ifølge kurdiske medier for å kunne stå imot eventuelle trusler fra irakerne.

Kirkuk er en omstridt provins i Nord-Irak der det bor mennesker fra en rekke ulike folkegrupper, blant annet kurdere og arabiske sunnimuslimer. Det er i forbindelse med offensiven mot den såkalte islamske staten (IS) at kurdiske styrker fra den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak har rykket inn i provinsen.

Da kurderne nylig holdt sin omstridte folkeavstemning om uavhengighet, besluttet lokale myndigheter i Kirkuk at også denne provinsen skulle delta. Så vel sentralmyndighetene i Bagdad som Iraks naboland har erklært at kurdernes folkeavstemning ikke har noen legitimitet.

De siste dagene har situasjonen blitt stadig mer spent og torsdag sperret kurdiske styrker flere veier for å hindre irakske styrker i å rykke frem ved Kirkuk. Veiene ble imidlertid åpnet igjen kort tid etter.