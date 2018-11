Tiltale på 44 punkter for synagoge-drapsmannen

Robert Bowers ble som ventet tiltalt av en føderal storjury onsdag. Han var allerede siktet for 29 punkter, blant dem drap og hatkriminalitet. Tiltalen han fikk forkynt onsdag teller 44 punkter. Flere av punktene kan gi dødsstraff, noe statsadvokat Scott Brady har varslet at han vil legge ned påstand om.

– I dag starter prosessen med å finne rettferdighet for ofrene for disse hatefulle handlingene, sa Brady onsdag.

Ifølge tiltalen åpnet Bowers ild i synagogen Tree of Life på lørdag, drepte elleve personer og såret seks, inkludert fire politibetjenter. Ifølge overlevende etter massakren ropte Bowers «alle jøder må dø» da han stormet inn under sabbat-gudstjenesten, utstyrt med et AR-15 automatgevær og tre pistoler.

Etter pågripelsen gjentok han budskapet og sa at «jeg ønsker bare å drepe alle jøder» og «alle disse jødene må dø».

Bowers var aktiv på sosiale medier, der han delte hatefulle innlegg rettet mot jøder generelt og i særdeleshet Hebrew Immigration Aid Society (HIAS), som hjelper mennesker som flykter fra forfølgelse.

En ny høring i saken er ventet torsdag.

De første begravelsene var tirsdag og fortsetter gjennom resten av uka.