I helgen ble det klart at Moderaternas leder Ulf Kristersson gir opp forsøket med å danne en borgerlig regjering – iallfall i denne omgang.

Mandag ville derfor Riksdagens talmann, tilsvarende stortingspresident, snakke med alle partilederne før han gir oppdraget til noen andre.

Førstemann ut var Stefan Löfven, Socialdemokraternas fungerende statsminister. Han leder det største partiet og det er ventet at han vil få oppdraget med å prøve å danne regjering.

– Det beste for Sverige ville være et blokkoverskridende samarbeid. Jeg står til talmannens disposisjon med å lede prosessen og komme frem til en slik løsning.

– Kjempevanskelig

Han gjorde det klart at Socialdemokraterna er klar over at de ikke lenger har et flertall alene, slik partiene hadde i mange år, og at de er villige til å gå inn på kompromisse og vise velvilje for å få prøve å få til et blokkoverskridende regjeringssamarbeid.

– Dette er kjempevanskelig, men vi skylder velgerne å finne en løsning. Sverige må styres, sa Löfven.

Ingen av de to tradisjonelle blokkene har flertall alene. De er enten avhengig av hverandre eller av Sverigedemokraterna.

Han mener at den eneste løsningen er at partiene samarbeider på tvers av tradisjonelle blokkene. Löfven sa at han ikke utelukket noe – bortsett fra samarbeid med Sverigedemokraterna, som er landets tredje største parti.

Han legger ikke skjul på at han ønsker å lokke Centerpartiet og Liberalerna over på sin side.

Centern vil fortsatt ha Kristersson

Men etter at Centerpartiets leder Annie Lööf hadde vært hos talmannen, holdt hun fast på at hun ville ha en regjering med Ulf Kristersson som statsminister.

Hun sa at hun ville ha en blokkoverskridende løsning som både Moderaterna og Socialdemokraterna var del av - og som alle Allians-partiene støtter.

– Vi må begynne å prate sammen, sa Lööf.

– Stemoderlig behandling

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sa i formiddag at det var «rimelig» at Löfven skulle få talmannens oppdrag. Han gjentok at Sverigedemokraterna ikke vil gi støtte til noen som ikke gir dem gjennomslag i politikken - på en eller annen måte.

– Vi blir behandlet som stebarn. De andre partiene må slutte å behandle oss som en sykdom som de tror går over, sa Åkesson.

Ingen av de øvrige partiene vil samarbeid med det omstridte innvandringskritiske partiet.

