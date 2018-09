Her er luksusen Pakistan ikke klarer å kvitte seg med

For en måned siden overtok den tidligere cricketspilleren Imran Khan over som statsminister i Pakistan. Han har lovet landet flere reformer. En av hans valgløfter var å avskaffe luksusen de tidligere lederne i Pakistan er blitt kjent for.

I sin første tale til folket etter at han ble tatt i ed lovet han å selge de fleste bilene som tilhører Statsministerens kontor. Mandag denne uken ble 102 biler lagt ut for salg i en auksjon i hovedstaden Islamabad. 59 av disse er å regne som luksusbiler.

28 av bilene som ble lagt ut for salg er Mercedeser. Halvparten av disse er skuddsikre.

Dyre Mercedeser

Salget av bilene gikk ikke helt etter planen, melder BBC urdu. Mens de billigste bilene og doningene i mellomklassen er blitt solgt unna, var det lite interesse for de dyreste bilene.

To Mercedes Maybach til en utropspris på 160 millioner rupier (cirka 11 millioner kroner) er de dyreste bilene pakistanske myndigheter vil kvitte seg meg, men ingen ville by på dem på grunn av den høye prisen. Bilene er ekstra dyre fordi de er skuddsikre.

En BMW 7-serie med en utropspris på 7,6 millioner kroner ble heller ikke solgt på grunn av den høye prisen. Den dyreste bilen som ble solgt mandag var en skuddsikker Toyota Land Cruiser (2015-modell) som gikk under hammeren for 1,8 millioner kroner.

Alt i alt klarte myndighetene å selge 61 av 102 biler og fikk inn cirka fire millioner kroner. Dette er langt under det fastsatte målet på 137 millioner kroner. Til gjengjeld står flere luksusbiler igjen på tomten.

Helikopter til 4 kr pr. km?

Imran Khan har startet en sparekampanje der han har ambisjoner om å bruke minst mulig av statens penger på seg selv, sine statsråder og andre organer i statsapparatet. Landet er nemlig nedtynget i gjeld og har ifølge Khan ikke råd til mer luksus.

Derfor skal også åtte vannbøfler som har levert fersk melk til statsministerboligen auksjoneres bort senere i høst.

Selv har Khan måttet tåle massiv kritikk fordi han blir fraktet i helikopter fra sin bolig utenfor Islamabad til statsministerkontoret. Hans informasjonsminister Fawad Chaudhary forsvarte Khan med å si at helikopterturen bare koster 50–55 rupier pr. kilometer. Dette tilsvarer under fire kroner.

Dette resulterte i massiv debatt i Pakistan for et par uker siden der luftfartseksperter til slutt kunne konkludere med at prisen for helikopterturen er høyere enn fire kroner pr. kilometer.